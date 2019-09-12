living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون استقبل " رئيس التيار الوطني الحر" ونائبتيه والوزير السابق قزي

12
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس حزب " التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ونائبتي رئيس الحزب المحامية مي خريش والسيدة مارتين كتيلي، واجرى معهم جولة افق تناولت الاوضاع السياسية الراهنـــة والتطورات الاخيرة.
واتت هذه الزيارة بعد الانتخابات الاخيرة  في " التيار الوطني الحر" وفوز كل من الوزير باسيل والسيدتين خريش وكتيلي بالتزكية.
 
الوزير السابق سجعان قزي
واستقبل الرئيس عون الوزير السابق سجعان قزي وعرض معه الاوضاع العامة، وقال قزي بعد اللقاء:
 
"تشرفت بزيارة فخامة الرئيس في هذه المرحلة الدقيقة. والرئيس عازم على مواجهة التحديات انطلاقا من مفهوم السيادة الوطنية والولاء للبنان آخذا في الاعتبار مصلحة لبنان العليا واستقراره.
 
وكان لا بد من تقدير مبادراته الأخيرة السياسية في مصالحات الجبل، والاقتصادية في اللقاء الذي عقد في القصر الجمهوري، وفي مواقفه الحازمة حيال ضرورة عودة النازحين السوريين من دون ربط ذلك بالحل السياسي في سوريا. وأعربت لفخامته عن الارتياح الذي تركه موقفه المتمسك بالقرارات الدولية ولاسيما منها القرار ١٧٠١ خصوصا في وقت ترتفع فيه نسبة الأخطار" .
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout