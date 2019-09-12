الرئيس عون استقبل " رئيس التيار الوطني الحر" ونائبتيه والوزير السابق قزي

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس حزب " التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ونائبتي رئيس الحزب المحامية مي خريش والسيدة مارتين كتيلي، واجرى معهم جولة افق تناولت الاوضاع السياسية الراهنـــة والتطورات الاخيرة.

واتت هذه الزيارة بعد الانتخابات الاخيرة في " التيار الوطني الحر" وفوز كل من الوزير باسيل والسيدتين خريش وكتيلي بالتزكية.

الوزير السابق سجعان قزي

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق سجعان قزي وعرض معه الاوضاع العامة، وقال قزي بعد اللقاء:

"تشرفت بزيارة فخامة الرئيس في هذه المرحلة الدقيقة. والرئيس عازم على مواجهة التحديات انطلاقا من مفهوم السيادة الوطنية والولاء للبنان آخذا في الاعتبار مصلحة لبنان العليا واستقراره.

وكان لا بد من تقدير مبادراته الأخيرة السياسية في مصالحات الجبل، والاقتصادية في اللقاء الذي عقد في القصر الجمهوري، وفي مواقفه الحازمة حيال ضرورة عودة النازحين السوريين من دون ربط ذلك بالحل السياسي في سوريا. وأعربت لفخامته عن الارتياح الذي تركه موقفه المتمسك بالقرارات الدولية ولاسيما منها القرار ١٧٠١ خصوصا في وقت ترتفع فيه نسبة الأخطار" .