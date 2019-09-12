الشتوة الأولى قادمة.. في هذا الموعد

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان طقسا غائما وممطرا يسيطر على جنوب تركيا وقبرص من المنتظر ان يبدأ تأثيره على الساحلي السوري واللبناني اعتباراً من بعد ظهر الجمعة بحيث ستدخل المنطقة في حالة عدم استقرار نتيجة السحب الرطبة المتجهة من قبرص شرقاً فيتعرّض الساحل السوري بين اللاذقية وطرطوس لتساقط الأمطار ويصل تأثيرها على لبنان بخاصة في الشمال (طرابلس والضنية) مصحوبة بعواصف رعدية وسرعة رياح تلامس 45 كلم في الساعة، وللجبال الغربية والجنوب اللبناني الحصة الثانية من الأمطار، بينما تكون الهطولات خفيفة في البقاع.



بالمقابل، يضرب منخفض جويّ أطلسيّ شمال الجزائر وسيطال جنوب اسبانيا ومدريد، مصحوباً بأمطار طوفانية وتساقط للبرد بأحجام كبيرة (الأمر الذي يشير اليه رادار البرد)، فتتشكل السيول والفيضانات بين الجزائر واسبانيا ويصل تأثيرها الى برشيلونا وجنوب فرنسا في اليومين المقبلين.



طقس لبنان ليوم الجمعة، مشمس الى غائم تتساقط امطار عابرة شمالاً بعد الظهر وتنخفض درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً في ساعات الليل.



الحرارة على الساحل: 30/24

في طرابلس: 31/26

على الجبال 1200 متر: 23 درجة تنخفض ليلاً الى 16 درجة

في البقاع: 30 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 17 درجة.

الرطوبة: على الساحل 76% وفي الداخل: 45%

الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها 10 كم في الساعة تنشط ظهراً وبعد الظهر لتصل الى 35 كلم في الساعة بخاصة فوق الجبال والمناطق الشمالية والبقاعية.

الضغط الجوي: 1009hpa