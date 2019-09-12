النائب إدغار طرابلسي: هناك قرار كبير في ايقاف الفساد على كل المستويات

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أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي أن "لبنان أمام اصلاح جدي يصرّ عليه فخامة الرئيس العماد ميشال عون وهناك توافق سياسي عريض وعلني على وقف الفساد"، معتبرا ان "التشكيلات القضائية القادمة تعطي دفعا جديدا باتجاه اجتثاث الفساد وهناك معالجات جذرية في الموازنة القادمة لمواجهة كل أنواع الفساد".

وفي حديث اذاعي لصوت لبنان أوضح طرابلسي أن "صغار الموظفين دفعوا في الماضي بعض الأثمان، وهذه المرة هناك قرار كبير في ايقاف الفساد على كل المستويات ونحن أمام فرصة العمر في ملف النفط والغاز ولا يمكن خسارتها بخسارة ثقة الناس بسبب الفساد"، مشيرا الى ان "المعنيين أكدوا أن المواطن لن يتحمل ضرائب وأعباء جديدة في موازنة 2020".