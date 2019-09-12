قاموا بابتزاز ابنة الـ 14 عاما جراء فيديو حميم لها... وهذا ما حصل!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

وردت من القضاء المختص الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى من احدى الامهات عن ابنتها التي تبلغ من العمر 14 سنة، ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق بجرم ابتزاز وتهديد واستدراج قاصر على مواقع التواصل الاجتماعي.

باستماع افادة القاصر، صرحت بان مستخدم حساب الكتروني وهمي على الـ"Instagram" تواصل معها واخبرها انه يملك صوراً خاصة بها، وقام بتهديدها بنشرها في حال لم تستجب لمطالبه، وانها رضخت لهذا التهديد وارسلت للمشتبه به فيديو حميماً لها.

نتيجة المتابعة الحثيثة، تبين انه جرى التداول بالفيديو من قبل عدد من أصدقائه الذين تواصلوا معها بهدف ابتزازها، وقد تمكن المكتب المذكور من توقيفهم وهم /4/ قصار.

أودع الموقوفون القضاء المختص بناء على اشارته.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات.