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أسرار الصحف ليوم الخميس 12 أيلول 2019

12
SEPTEMBER
2019
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الجمهورية

حذرت مصادر سياسية من المخاطر المترتبة على اصدار حزب كبير بيانات قبل ايام قليلة تغطي العمليات العسكرية في شرق سوريا والحدود العراقية ومحاذيرها على لبنان.

شهدت مناقشات آخر إجتماع لكتلة نيابية كبيرة فروقات في مقاربة بعض المواقف من حليف كبير. وتعالت الدعوات الى وعي خطورة بعض المواقف.

أكد وزير بارز انه لو افصح عن كل ما يعرفه على الصعيدين الاقتصادي والمالي لكانت التداعيات وخيمة.


البناء

خفايا
قال خبير سابق في البنك الدولي إنّ الإجراءات المتداولة في المواجهة الحكومية للوضعين الإقتصادي والمالي قد تتسبّب بجمود اقتصادي وتضخم مالي بسبب عدم تضمينها ما يشجع الإستدانة للمشاريع الإستثمارية أو للإستهلاك، وما سيحدث بالتالي هو زيادات ضرائبية وضخ أموال في الأسواق وزيادة في أسعار الفوائد وكلها إجراءات مضرّة بالإقتصاد بجناحي الإنتاج والإستهلاك، واستغربت اللجوء إلى إجراءات مالية في بلد اقتصاده الصغير قياساً بالدين هو المشكلة وكلّ تضخيم للضرائب والفوائد سيسبّب الركود دون تكبير الإقتصاد.

كواليس
قال دبلوماسي فرنسي على صلة بملف العلاقة مع إيران إنه لمس عدم وجود رغبة إيرانية بالتفاوض مع الرئيس الأميركي وإدارته ما لم يفز بالولاية الثانية وعندها سيكون التفاوض في حال رحيل وزير الخارجية مايك بومبيو وإختيار مرشح لنائب الرئيس غير مايك بنس، وأضاف أنّ رحيل جون بولتون من الأمن القومي مطروداً أفرح الإيرانيين لكنه ليس سبباً كافياً لتغيير نظرتهم للتفاوض رغم كون هذا الترحيل أحد شروط التفاوض.


اللواء

غمز
فوجئ موظفون حاليون ومتقاعدون بتخفيضات طالت رواتبهم بمفعول رجعي!

لغز
لا تزال الجهات الدبلوماسية الدولية تتابع باهتمام تقصي الحقائق حول مجريات الوضع الدقيق في الجنوب.

همس
يُضرب تكتم حول طبيعة المعلومات التي سمعها مرجع كبير من مسؤول نقدي تتعلق ليس بمسار بنك على لائحة العقوبات، بل ربما مصارف أخرى، عادية!

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