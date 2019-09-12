عناوين الصحف ليوم الخميس 12 أيلول 2019

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الاخبار

شينكر يبحث عن صواريخ المقاومة ويهوّل بالحرب

عقوبات أميركية جديدة على 4 لبنانيين

الجمهورية

"الحزب" إلى "قواعد إشتباك مالية"

عقوبات على أربعة قادة عسكريين من "الحزب".. وتعيينات قضائية وإدارية اليوم

البناء

سقوط بولتون والتهديد بالحرب من إدارة ترامب... والمقاومة تُجبر نتنياهو على الفرار من أشدود

شينكر بدّل مهمته من مواصلة التفاوض إلى استماع روتيني... بانتظار العودة لواشنطن

نصرالله: لا خطوط حمراء دفاعاً عن لبنان... وسعد: معادلة الردع تثبّتت واقتصادياً نحتاج خطة

اللواء

التعيينات قضائية وإقتصادية اليوم.. والتقشُّف يضرب «لقمة الجيش»!

شينكر يدافع عن العقوبات على بنك جمّال.. وباسيل يطالب بتفويضه التوقيع على الإتفاقيات مع بريطانيا

الديار

هل تُشعل الضرائب الأخيرة ثورة إجتماعية؟

L'Orient-Le Jour

À Beyrouth, le cri de désespoir des réfugiés palestiniens

The Daily Star

Decide on border talks with Israel: Schenker