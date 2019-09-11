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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"



رئيس الحكومة سعد الحريري، وزيرة الداخلية ريا الحسن، وزير المال علي حسن خليل، وزير الدفاع الياس بو صعب، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد طفيلي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر وعدد من كبار الضباط. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، حزب سياسي، يطلق اتهامات سياسية... فمن يصدق اللبنانيون؟

حسنا فعل رئيس الحكومة اليوم، بأن دعا إلى اجتماع في السراي الحكومي للبحث في مسألة التهريب على الحدود، استكمالا لما بدأ في وزارة الدفاع، على أن يستكمل في اجتماعات لاحقة.

اجتماع اليوم حسم الآتي بإجماع الحاضرين:



أولا: إن عدد المعابر غير الشرعية التي يجب العمل عليها يراوح بين بين 8 و12 معبرا، ومن هنا لم يعد بالامكان الحديث عن 150 او 140 معبرا غير شرعي، لأن ذلك يشكل تضليلا للرأي العام.

ثانيا: ان الاغلبية الساحقة من البضائع المهربة تأتي عبر المعابر الشرعية، وبالتالي يجب معالجة هذه المعابر عبر ضبط الفساد ومحاسبة المهربين وملاحقة الشركات التي تقوم بعمليات التهريب، والمواطنين المتورطين، اكانوا من الاجهزة الامنية ام غيرها. واذا ثبتت مساعدة عناصر من الاجهزة الامنية او علمهم او تسهيلهم عمليات التهريب فسوف تتم ملاحقتهم.

ثالثا: التأكيد على التنسيق الدائم بين الأجهزة المعنية لمكافحة التهريب، وفي هذا الاطار، طرح وزير الدفاع تشكيل لجنة او غرفة لجمع الداتا حول المعابر والمواد التي يجري تهريبها عبرها وكمياتها وتحديد الجهة النهائية التي تصل اليها، مع الاشارة الى ان مجلس الوزراء يبحث غدا في عرض وزارة الدفاع الوطني لمشروع المسودة النهاية لاستراتيجية الادارة المتكاملة للحدود في لبنان.

وفي وقت تؤكد معلومات الـ OTV اتخاذ اجراءات قريبة في المناطق التي تتواجد فيها المعابر غير الشرعية، والتي سبق لوزير الدفاع ان حددها في مؤتمر صحافي، لفت قائد الجيش خلال اجتماع السراي الى ان الامر في حاجة الى تجهيزات وموازنة معينة، كما طرح وزير المالية ملاحقة وتوقيف اسماء باتت معروفة في هذا الاطار.

وبعيدا من الشأن الامني، لفت اليوم تأكيد رئيس الجمهورية من جديد ان القطاع المصرفي هو من اقوى وانجح القطاعات في لبنان لافتا إلى ان الاستثمار في لبنان مجز، لا سيما ان مشروع موازنة 2020 سيتضمن استكمالا لرزمة من الاصلاحات الاساسية التي تساعد في تطوير الاقتصاد اللبناني وتعزيز فرص الاستثمار فيه وتفعيل سياحته التي شهدت هذه السنة موسما جيدا.

وفي الموازاة، كشفت وزيرة الطاقة عن اتجاه لتعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان قريبا. واشارت إلى ان كل حديث عن تأخير في تطبيق خطة الكهرباء ليس صحيحا، بدليل ما ينشر من أرقام بشكل دوري. وكشفت ان دفاتر شروط المعامل الجديدة في الزهراني وسلعاتا انتهت، وفي دير عمار على خواتيمها، وعقد شراء الطاقة من دير عمار بات في لمساته الأخيرة، وكل الأهداف التي كنا قد أدرجناها في الخطة للعام 2019 أنجز، وسنبدأ بالعمل على أهداف العام 2020. وسيلمس المواطنون الفرق بحسب المناقصات وسرعة تنفيذها. أما بالنسبة لموضوع التعرفة، فقالت: في نهاية شهر أيلول الحالي، ينتهي البنك الدولي من دراسة يعدها بخصوص التعرفة، وسأعرضها على اللجنة الوزارية لاتخاذ القرار بشأنها.

والى جانب انجاز بند التعيينات القضائية غدا، فإن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا يضم بنودا اساسية عدة: من خطة وزير المهجرين الى عرض وزيرة الداخلية الذي سيحدد قرار مجلس الوزراء حوله مصير فرعية صور وسط ترجيح قرار بعدم اجرائها، هذا بالاضافة الى عرض المجلس الاعلى للخصخصة مشروع المركز الوطني للمعلومات الذي سيشهد نقاشا مطولا لا سيما ان مركزا وطنيا للمعلومات لا يمكن انشاؤه من دون اطر محددة لضبطه



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



في معلومات لتلفزيون لبنان فإن مدمرة أميركية ستزور مرفأ بيروت السبت المقبل.

أميركيا أيضا الموفد دايفيد شنكر أنهى محادثاته في بيروت التي ركزت على معادلة الإستقرار الأمني والتنقيب عن الغاز.

محليا رئيس الجمهورية شدد على متانة الوضع المالي والإقتصادي عشية جلسة مجلس الوزراء التي ينتظر أن تبت في التعيينات القضائية فيما شدد جعجع على ضرورة احترام آلية التعيينات.

وفي السرايا الحكومي إجتماعات للجنة المعابرالتي تعقد اجتماعا ثانيا الاثنين واجتماع للجنة الكهرباء والهيئات الإقتصادية.

وفي المواقف لفت الرئيس بري الى أن لبنان ملتزم بالقرار 1701 والى أن إسرائيل هي التي تخرقه بإستمرار.

وفي الخارج الإتحاد الأوروبي ووزراء الخارجية العرب في مواجهة كلام نتنياهو على العزم على ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة وإجتماع طارىء الاحد المقبل لمنظمة التعاون الإسلامي.

والاردن يعلن ان اتفاقية السلام مع اسرائيل على المحك.



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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"



نحو الدفع بإتجاه دوران عجلة المؤسسات يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لا سيما أن القطار وضع على السكة من خلال الإتفاق بإجماع الحاضرين في حوار بعبدا على 22 بندا.

أما التلكؤ في الإسراع ومن دون تسرع في تنفيذ هذه البنود فهو غير مستساغ.

إحتراما للمواعيد الدستورية طلب الرئيس بري من وزير المال علي حسن خليل تقديم مشروع الموازنة اليوم إلى الحكومة وحدد موعدا لجلسة تشريعية الثلاثاء ما بعد المقبل لمناقشة وإقرار ما هو مدرج على جدول الأعمال.

ومن ضمن العوائق أمام تطور الوضع الإقتصادي أضاء الرئيس بري في لقاء الأربعاء على موضوع " التغويز" مستغربا عدم تلزيم من رست عليهم المناقصة وفقا لدفتر الشروط.

إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء ظهر غد جلسة عادية في القصر الجمهوري وعلى جدول أعمالها تسعة وعشرون بندا وأبرزها التعيينات القضائية.

الرئيس بري ترأس إجتماعا لكتلة التنمية والتحرير التي دعت لتطبيق القوانين غير المنفذة والتي بلغت أكثر من خمسين قانونا والمبادرة إلى تنفيذ ما لم ينفذ من بنود إصلاحية في إتفاق الطائف.

كما توقفت الكتلة عند إزدياد ظاهرة إستهداف الطاقات الإغترابية اللبنانية في الخارج ولا سيما في إفريقيا داعية وزارة الخارجية للتحرك العاجل حماية للمغتربين.

أبعد من لبنان إنشغل العالم بتطورين إثنين: إقالة جون بولتون وما يعنيه ذلك على مستوى سياسة واشنطن المتشددة تجاه إيران ووعود بنيامين نتنياهو الإنتخابية بضم غور الأردن وشمال البحر الميت والضفة الغربية إلى السيادة الصهيونية المزعومة مع ما يعينه ذلك من جدية خطرة لأن الأمر يتعلق بعودته إلى رئاسة الحكومة والتزامه أمام ناخبيه فماذا عن صوت العرب ؟ وماذا عن المعنيين على مساحة العالم؟.

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "أم تي في"

لبنان الدولة واقع في ما لا تحسد عليه أي دولة ، فالدويلة التي نشأت على حسابه كبرت وكبرت طموحاتها وارتباطاتها بحيث لم تعد الشرعية قادرة على تغطيتها ولا قادرة على إخفاء حملها.

فبعد محاولات التخفيف من مخاطر ما يقوم به حزب الله في لبنان والمنطقة، سعيا الى تهريب ما بقي سالما من سيدر، طير السيد حسن نصرالله في العاشر من محرم كل أوراق التين التي كانت تستر ضعف الدولة وكل المحرمات، وأعلنها جهارا وتكرارا أن لبنان يقع في صلب السياسة الإيرانية، إن حاربت حارب الى جانبها وإن تعرضت لعدوان ذاد عنها. وطبيعي أن يكون تحرير فلسطين فرضا شرعيا يقع تنفيذه على عاتق لبنان حتى ولو امتنع كل العرب ، وهم ممتنعون.

الحكومة التي لاذت بالصمت حيال الخروقات المتكررة لسيادتها بالمسيرات والخطب النارية، واصل رئيسها سعيه الى تحضير القواعد الإدارية والقانونية لتكون جاهزة لملاقاة المطالب الدولية المتعلقة بسيدر. وتأكيدا على هذا التوجه، حول وزير المال علي حسن خليل مشروع موازنة 2020 الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المفارقة أن كل هذه المسرحية التراجيدية تدور فصولها تحت عيني ديفيد شنكر وعلى مسمعه، وإذ وضعت زيارته في إطار الاستطلاع ووصف بأنه منحاز لاسرائيل ، فهو استطلع و"كتر" وكون صورة مقلقة جدا عن الوضع في لبنان، وازداد انحيازا لتل أبيب.

المفارقة الثانية نضعها في خانة الإيجابية، وهي أن الدولة وفي مقابل الحدود البرية والجوية المستباحة جنوبا ، تسعى بكل ما أوتيت من قوة لضبط حدودها الجمركية وتحصينها ضد التهريب والتهرب بقاعا وشمالا، وقد استطاع الاجتماع الأمني الموسع في السراي أن يحدد عدد معابر التهريب بما يراوح بين ثمانية واثني عشر.

في الشق الآخر من استكمال الدولة ملء فراغاتها الادارية الرفيعة، يتوقع أن يعين مجلس الوزراء الخميس رئيسي مجلس القضاء الأعلى والشورى ومدعي عام التمييز والمدير العام لوزارة العدل . والمعلومات التي رشحت من كواليس القرار تفيد بأن المعينين يتحلون بالفضائل والخبرة التي يتمناها كل لبناني مخلص. فبناء الدولة العادلة يبدأ بإعلاء قصور العدل وصروحه، وبإخراج هذه السلطة من قصورها وتبعيتها للسلطة السياسية.

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"

صدق او لا تصدق، فان العسكر بلا طعام منذ صباح اليوم، والوطن لم يتسلم المواد الغذائية، لان المتعهدين لم يقبضوا مستحقاتهم التي بلغت نحو خمسين مليار ليرة، والجيش المنتشر من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، اضطر للاستدانة لتأمين مستلزماته، واستخدم الاحتياط الذي في حوزته والذي لا يكفي الا اياما قليلة.

قائد الجيش العماد جوزف عون، اتصل بوزير المال علي حسن خليل لصرف المستحقات، وبحسب ما علمت الـLBCI، فقد سمع وعدا بصرف الاموال بين اليوم وغدا. في المقابل، اكدت مصادر وزارة المال للـLBCI انها لم تتوقف عن دفع المستحقات، انما تسير بها وفق الجدول وتباعا.

ما جرى لم يشهده الجيش يوما, فحتى في عز الحرب والحصار لم تتوقف التغذية عن العسكر، ووقف الغذاء عن الجيش اصاب كل الوطن، الذي اصبح في حاجة عاجلة الى خطة تنقذه.

هذه الخطة وضعت خطوطها العريضة في ورقة بعبدا الاقتصادية، وقبل ان يتناتشها السياسيون، ويتنافسوا على تبني اصلاحتها،عليهم قبل كل شيء الاتفاق على ارقام نفقات الدولة وواردتها، وفق جمع الداتا " المتعلقة بها، فالداتا وفق ما قال وزير الدفاع في اجتماع السرايا is power ، اي هي القوة، وهذه القوة على الاكيد تفتقد اليها دولتنا.

اكبر دليل على فقدان الداتا، التخبط الذي شهده موضوع المعابر غير الشرعية الذي يكلف الدولة خسائر بالمليارات، والذي تفاوتت الارقام بشأنه، بين من قال ان عدد هذه المعابر يفوق المئة، ومن قال انها لا تتعدى العشرة، لتثبت اليوم ثلاثة امور: عدد المعابر غير الشرعية يتراوح من ثمانية إلى اثني عشر، وحجم التهريب عبرها اقل بكثير من حجم التهريب عبر المعابر الشرعية، وعناصر من مختلف الاجهزة الامنية متواطئة مع مافيا المهربين.

الاعتراف بهذه المعطيات ترافق والقبول باقتراح بو صعب تأليف لجنة تضم كل الاجهزة الامنية، تستقصي الارقام والمعلومات الحقيقية : من اي معابر شرعية يجري التهريب، وما هو نوعه، من يتسلم البضائع المهربة، من يستفيد منها وما هو حجمها المالي؟

هذه النقاط, بداتا دقيقة، يضاف اليها ما نقل عن وزير المال في الجلسة، من ان بعض كبار المهربين معروفون بالاسماء، ويجب توقيفهم ليتوقف معهم 70 الى 80 بالمئة من التهريب، ستشكل نواة عمل اللجنة التي توافق المعنيون على التسريع بها، وسحب غطاء السياسيين وكل الاجهزة الامنية عن المتورطين بالتهريب، ما يجعل كل لبنان امام امتحان فعلي للاجابة عن السؤال الاهم : هل بدأ الاصلاح الفعلي؟



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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"

تلقى رئيس وزراء العدو تمرينا ميدانيا على كيفية الهرب في أسدود جنوب فلسطين المحتلة ، ففيما كان بنيامين نتانياهو يقدم نفسه على أنه الحامي لامن كيان الاحتلال، وجد أن الفرار أسلم تاركا المنصة ليتوارى عن الانظار مع مرافقيه لحظة ورود انذار بوجود صورايخ في الاجواء، ودونما سابق انذار كان رئيس حكومة العدو يتلقى صاروخا عابرا للقارات أزاح حليفه الرئيسي في البيت الابيض من موقع القرار بعدما طرد الرئيس الاميركي مستشاره للامن القومي جون بولتون ليحوز لقبا جديدا كونه الشخصية الخامسة والاربعين التي يقيلها دونالد ترامب من فريق عمله منذ ان تولى الرئاسة، فيما أعطت وكالة بلومبيرغ الاميركية لقبا جديدا لوزير الخارجية مايك بومبيو وهو أنه الناجي الوحيد أمام نزوات ترامب وقراراته.

وحتى يحصن لبنان نفسه من الصواريخ الترامبية، فانه أحوج ما يكون الى التسلح بمنظومة وطنية تمنع اختراق أجوائنا السياسية محاولات المبعوثين الاميركيين المتكررة لاسقاط الوحدة التي تجلت في المواقف المشرفة للرؤساء الثلاثة تجاه العدوان على الضاحية الجنوبية وخرق الاحتلال للقرار الف وسبعمئة وواحد. وان سجلت خروق في مكان آخر عبر وشاة يسيئون في النهاية للبنان واقتصاده وشركائهم في الوطن طمعا بالرضى الاميركي حالهم كضعاف النفوس في الخليج ممن باعوا قضية فلسطين بمواقفهم المتماهية مع الاحتلال.

حزب الله أكد في بيان أن المواقف الخليجية هذه هي التي شجعت نتانياهو على التجرؤ والاعلان عن نيته تهويد غور الاردن واجزاء من الضفة الغربية. حزب الله أكد في بيانه بطلان هذه الاجراءات وأن الشعب الفلسطيني سيواجهها وسيفشلها موحدا كما أفشل صفقة القرن.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

على توقيت استفاقة مايكل شوماخر من غيبوبته أحال وزير المال علي حسن خليل مشروع موازنة ألفين وعشرين الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأفردت السرايا الحكومية مساحات لاجتماعات الحدود والكهرباء واستضافت عين التينة الحشد النيابي الذي " صفن" في تحليلات امتدت من الاقتصاد المريض الى البحر الميت.

لكن كل هذه العجلة والتحليلات المتأملة لا تعني أن البلاد على طريق الشفاء.. فالعلة في المجتمعين أنفسهم وفي طبقة لا تزال تحارب الفساد بالتنظير وعبر السباق الى محو أميته من أمتنا اللبنانية. والوطن المحكوم بلاعبين فاسدين ما زال يأخذ التعيينات" بالكيلو الطائفي "والقضاء بالعجلة السياسية ولا يرفع هذا القضاء رأسه إلا على الإعلام متى قام بواجبه الاستقصائي.

وبعد بطولته في ملف الحجة خديجة يقرر القضاء إحالة الجديد والزميل رياض قبيسي إلى التحقيق أمام قسم الجرائم المعلوماتية في ملف المدير العام للجمارك بدري ضاهر الذي يفترض في المسار القانوني أن يسلك درب محكمة المطبوعات إذا كان هناك من شكوى أو ادعاء ولأن الجديد تعرف الطريق القانونية المباشرة فإن الزميل قبيسي سوف يتقدم غدا بإخبار أمام المدعي العام المالي والتفتيش المركزي ضد بدري ضاهر ونعمة البراكس رئيس المانيفست وحنا فارس رئيس إقليم بيروت بالإنابة لتنظيمهم مزادا وهميا فوت على الدولة اللبنانية رسوما جمركية وبموجب الإخبار فإن الجديد ستفتح المزاد أمام مدير عام يمارس التهرب القضائي وقرر أن يلعب مع الإعلام في قسم جرائم المعلوماتية وفي دعوى لم نتبلغ نصها بعد إلا عبر التواتر من وسائل التواصل لكن عنابره صارت في مرمى الجديد.. وليكمل إلى آخر المزاد "وعلى أونه".

والاسترخاء السياسي في القضاء يوازيه ضرب لسيادة المواطنين اللبنانين في مطارات العالم حيث تتكرر عمليات الخطف والأغلب الاميركية على غرار حادث تاج الدين. وآخر المخفيين كان حسن جابر الذي تبخر من مطار إثيوبيا وقالت أسرته إنه رجل أعمال لبناني عادي ولا ينتمي الى أي حزب وليس في حقه أي ورقة انتربول وفي رفع لمستوى المعاملة بالمثل طالب النائب جميل السيد ببازار مماثل والخطف بالخطف معتبرا أن ما يتعرض له اللبنانيون إرهاب وابتزاز وقرصنة.

والكابوي الاميركي الذي يقف شرطيا على العالم.. يعرف متى ينازع الدول ومتى يرضخ لمفاوضتها..وأبرز ما كشف في هذا الإطار هو ما أعلنتْه وكالة بلومبرغ عن مساع خاضها الرئيس دونالد ترامب لتخفيف العقوبات على إيران تأمينا لسجادة إيرانية تفرش له على أرض نيويورك ويقابل على بساطها الرئيس حسن روحاني. وقالت بلومبرغ إن هذا هو سبب خلاف ترامب مع مستشاره المخلوع جون بولتون واذا كان الجيش الاسرائيلي هاجسه اليوم ما يفكر فيه حسن نصرالله فإن هاجس الرئيس الاميركي هو لقاء توأم روحه الايراني.. وذلك اللقاء متى وقع فإنه سينزل على بنيامين نتنياهو كوقع الصاروخ الذي دفعه الى اقرب ملجأ في أسدود.

وترامب سيكون قد خذل نتنياهو مرة أخرى.. ولم يف بوعوده في ضرب ايران لا بل سعى بقدميه الى أحضانها..وبدلا من أن يقصف الجمهورية الاسلامية قصف جون بولتون وأرداه صريعا .. معلنا بعد تسعين دقيقة فقط من عزله عن شوقه الى الاجتماع بغريمه الايراني ومن دون شروط مسبقة.