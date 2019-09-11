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هيئة قضاء جبيل في التيار رداً على حواط: فعلاً اللي استحوا ماتوا!

11
SEPTEMBER
2019
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على خلفية برنامج البنى التحتية ذات العمالة المكثفة المنفذ من منظمة العمل الدولية(ILO) على طريق جبيل – مار شربل – عنايا – مشمش – لحفد؛ استغربت هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر ما اورده النائب زياد حواط عبر حسابه على تويتر بالحديث حول تأهيل الطريق ونسب الانجاز له؛ فقالت" حذار التضليل والأخبار المغلوطة..هذه هي حقيقة الصورة هو مجرد تنظيف القنوات على جانبي الطريق؛ في حين يسميه البعض مشروع تأهيل طرقات ويدعي له الأيادي البيضاء في تحقيقه.... فاقتضى التصويب." 
 
ما استدعى ردا من  المكتب الاعلامي للنائب  الحواط جاء فيه
" الحقيقة بالصوت والصورة.
وعدنا سعينا وحققنا الوعد. الشمس ساطعة.
 
والحقيقة مفادها أن هذا المشروع غير مرتبط اطلاقا بمشروع طريق القديسين. (الذي سيكون لدينا كلام آخر عنه "كل شي بوقتو").
بل هو مشروع سعينا الى تحقيقه و"اللي استحوا ماتوا".
 
لترد هيئة التيار الوطني الحر قضاء جبيل على الرد بالقول:
 "يا عجبي عندما يصبح تنظيف قنوات ري  انجازًا...!! ماذا اذا عن طريق القديسين؟ . هذا ما تم قصده يا سعادة النائب الذي لا يجيد القراءة الا في كتابه... كتاب ادعاء الانجازات الوهمية... اممكن ان تفسر لنا ما معنى كلمة تأهيل طريق؟وما علاقتك بILO التي نسقت مع كل الاطراف للقيام بعملها؟. اما طريق القديسين فلن يكون لك كلام عنها لا الآن ولا في وقتها؛ لأنه بات معلوما لدى الجميع ان من سعى الى اقرارها في مجلسي الوزراء و النواب هو التيار الوطني الحر عبر رئيسه الوزير جبران باسيل.
وفعلا الي استحوا ماتوا..."
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