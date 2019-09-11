بقرادونيان استقبل كوبيتش في برج حمود

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زار اليوم المنسق الخاص للامم المتحدة يان كوبيتش، مقر حزب الطاشناق في برج حمود والتقى الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان . وتم مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ولا سيما الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية التي بحاجة إليها لبنان والتي وعد بها في مؤتمر سيدر، والنازحين السوريين.

وأعرب الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان عن تقديره للدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي وأكد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار وتخفيف حدة التوترات والخطابات السياسية الداخلية، وكذلك الانتقال من التصريحات العامة الى العمل على انجاز الاصلاحات والاجراءات الحقيقية تلبي حاجات الشعب.

وقدم بقرادونيان عرضًا شاملاً حول التحديات التي يواجهها اهالي برج حمود وجوارها بسبب وجود أعداد كبيرة من النازحين والقوى العاملة غير المنظمة وطلب من الأمم المتحدة والجهات المانحة تقديم مساعدة إضافية، ليس فقط للسوريين ولكن أيضًا للمواطنين اللبنانيين.

من جهته شكر كوبيتش للامين العام لحزب الطاشناق، وأعرب عن تقديره للموقف الإنساني لحزب الطاشناق من حيث استضافة أعداد كبيرة من النازحين فيما يتعلق بوضعهم الإنساني، حتى عودتهم إلى سوريا.