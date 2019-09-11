مخزومي استقبل سفير الهند الجديد

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت السفير الهندي الجديد في لبنان الدكتور سهيل أجاز خان ترافقه مسؤولة القسم التجاري في السفارة السيدة رنا زيتوني. وعرض معه التطورات المحلية والدولية.