مخزومي استقبل سفير الهند الجديد

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت السفير الهندي الجديد في لبنان الدكتور سهيل أجاز خان ترافقه مسؤولة القسم التجاري في السفارة السيدة رنا زيتوني. وعرض معه التطورات المحلية والدولية.
إثر اللقاء، قال مخزومي إن الزيارة للتعارف، وهنأنا سعادته على تسلمه مهامه في بيروت، لافتاً إلى أن الحديث تطرق إلى أهمية تعزيز العلاقات مع الهند وسبل التعاون في المجالات الإقتصادية والعلمية والتكنولوجيا. وأضاف: أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والعمل على مشاريع تنموية مشتركة هو أحد الأهداف المهمة التي نعمل عليها في مجلس النواب.