وزير البيئة التقى النواب الصمد وفتفت وعلم الدين وتمّ التداول في إنشاء بركة مياه في القرنة السوداء

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التقى وزير البيئة فادي جريصاتي ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة نواب الضنية والمنية جهاد الصمد وسامي فتفت وعثمان علم الدين في حضور وفد من بلدة بقاعصفرين ضمّ نائب رئيس البلدية وممثل اتحاد بلديات الضنية علي صبرا ومخاتير البلدة عمار صبرا وياسر زود وباسم طالب وحسن صيّاح والمهندس نضال طالب وتمّ التداول في موضوع إنشاء بركة مياه في منطقة القرنة السوداء.



ونقل النواب وجهة نظرهم من موضوع إنشاء البركة التي ينفّذها المشروع الاخضر ، وأكدوا بعد اللقاء " حرصهم على الوصول الى حل توافقي مع اهالي بشري بمعزل عن اي حساسيات " وأبدوا " عدم ممانعتهم إجراء اثر بيئي من دون التسبّب بتأخير الاعمال الجارية ".