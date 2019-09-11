بري: لأخد كلام نتانياهو على محمل الجد

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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية في ٢٤ أيلول لمناقشة بعض القوانين، كما وضع بري النواب خلال لقاء الأربعاء في أجواء لقائه مع مساعد وزيرالخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر.

وطلب بري من وزير المال علي حسن خليل تقديم مشروع الموازنة اليوم إلى الحكومة.



واعتبر بري أن "لبنان ملتزم بتطبيق 1701 بينما العدو الاسرائيلي هو الذي ينتهك هذا القرار برا وبحرا وجوا".



وأكّد أنه "من الضروري أخد كلام نتانياهو حول ضم غور الاردن وشمال البحر الميت على محمل الجد على اعتبار ان الاسرائيلي يكذب في كلّ شيء الا بالوعود الانتخابية".