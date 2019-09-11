في لبنان.. فتاة تستدرج الرجال لابتزازهم بصور ومقاطع فيديو حميمة، وهذا ما حصل!

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أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

وردت الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى من مواطن الى القضاء المختص، ضد مجهولة تواصلت معه عبر الواتساب، واستدرجته من اجل الحصول على صور ومقاطع فيديو حميمة، وارسلتها الى شخص آخر حاول ابتزازه وهدده بنشرها أو الحصول على حوالي 25،000$.

نتيجة المتابعة من قبل هذا المكتب، تبين ان المدعي وقع ضحية عصابة تضم 3 اشخاص.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم.

أودع الموقوفون القضاء المختص بناء على اشارته.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات.