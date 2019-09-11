رعد: لن نسمح للطائرات المسيّرة بأن تستبيح سماءنا

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اعتبر رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في المجلس العاشورائي الذي اقامه حزب الله في حسينية بلدة جباع الجنوبية بحضور شخصيات ومواطنين، "اننا اليوم على المستوى الأمني وما يتعلق بالامن القومي بلبنان، المقاومة هي الضمانة، فاسرائيل منذ العام 2006 لم تستطع الخروج من قواعد الأشتباك التي سميت قواعد الردع".

اضاف :"اليوم بنيامين نتنياهو أراد قبل الانتخابات ان يقوم بهاتين العمليتين في عقربة ضاحية دمشق والمسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت لفك قواعد الأشتباك لانه ان نجح، يعود رئيس حكومة ويحمي نفسه وان لم ينجح يدخل السجن لأن هناك ملفات فساد تلاحقه، لذلك ارسل الطائرتين الى الضاحية ليس للتفجير فقط بل للقول للاسرائيليين انني خرقت توازن الردع وانا الأحق برئاسة الحكومة".

وتابع :"ان رد المقاومة برمزيته في صلحة على مستوطنة إسرائيلية، وصلحة هي بلدة لبنانية محتلة منذ 1948، فعندما كنا نرد سابقا كنا نرد على الإسرائيلي في مزارع شبعا اليوم هامشنا في الرد اصبح أوسع فالمقاومة اليوم مطلقة اليد من أي نقطة في لبنان الى أي نقطة في فلسطين المحتلة هذا كان الرد على سقوط شهيدين في عقربة بضواحي دمشق".

وقال:"اما بالنسبة الى الطائرات المسيرة التي تستبيح سمائنا اخذنا قرارا بعدم إبقاء الامر هكذا، وصولا الى عدم استخدام اجوائنا، فبالارادة والعزم نحقق هذا الامر. وهو الان يحاول تثبيت قواعد الاشتباك بالنسبة الى الطائرات المسيرة ستكون قواعد الاشتباك لمصلحتنا".

وختم رعد :"اليوم الوضع الاقتصادي في البلد غير معافى ولكن غير ميؤوس منه، صحيح اننا نتعرض لضغوط وبعض ما يعقد الوضع الاقتصادي العقوبات والحصار الذي يفرض بالسياسة من الإدارة الاميركية على بعض القوى السياسية في البلد، ونحن نشك بالتوجه الأميركي نحو رئيس الجمهورية لمواقفه بحق اللبنانيين بالدفاع عن انفسهم من الاعتداءات الإسرائيلية، وهذا الكلام لم يعجب الأميركي، وهم الان يعملون على رفع شروطهم على سيدر، فنحن ليس بأمر احد من الخارج، مصلحتنا ندرسها مع بعضنا في البلد وسنعمل بها، كانوا يهددوننا بأسرائيل واليوم نحن نهددها، يهددودنا بالمصارف وبالعيش وسنجد لهما حلا".