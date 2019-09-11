كهرباء لبنان: أكثر من 100 الف مواطن استفادوا من تخفيض الاشتراك بالتيار الكهربائي والمؤسسة تجدده لثلاثة أشهر إضافية

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تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنه، وبعد انتهاء مدّة تخفيض رسوم الاشتراك بالتيار الكهربائي بنسبة حوالي 75 في المئة للقدرات المكتتبة 15 و20 أمبير، بلغ عدد المستفيدين 106,643 مشترك جديد من بينهم 52,500 سددوا اشتراكاتهم، فيما الباقون مدعوون لدفع رسوم معاملاتهم خلال فترة شهر بعد أن تكون أصبحت جاهزة للدفع في مكاتب الزبائن لضمان استفادتهم من التخفيض.

وجاءت الطلبات الجديدة حسب المحافظات على الشكل التالي:

1,977 • بيروت

23,257 • جبل لبنان

25,125 • البقاع

33,292 • الجنوب

17,947 • الشمال (ما عدا نطاق القاديشا)

5,045 • نطاق القاديشا

106,643 المجموع

يشار إلى أن التخفيض المذكور يندرج ضمن خطة وزارة الطاقة والمياه لا سيما لجهة تخفيض الهدر غير الفني، وتحفيزا للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود لاستمداد التيار الكهربائي بصورة شرعية وتجنيبهم الإجراءات المترتبة على الاستمداد غير الشرعي والتي تصل على عقوبة السجن.

وقد جرى تطبيق التخفيض لفترة ثلاثة أشهر انتهت بتاريخ 28/8/2019، ومن المتوقع أن ينعكس إيجابا على أكثر من صعيد خصوصا لجهة:

1- انخفاض التعديات على الشبكة الكهربائية العامة بعد تركيب العدادات الجديدة، نتيجة للإقبال الكثيف من المواطنين على الاستفادة من التخفيض، ذلك ان جزءا كبيرا من مقدمي الطلبات الجديدة كانوا يستمدون التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، وبالتالي فقد أتاح لهم هذا البرنامج تسوية أوضاعهم.

2- زيادة واردات المؤسسة.

لذلك، ونظرا الى الإقبال الكثيف على الاستفادة من التخفيض والاشتراك بالتيار الكهربائي طوال فترة الثلاثة أشهر في مختلف دوائر مؤسسة كهرباء لبنان، وتشجيعا للمواطنين على مبادرتهم لتسوية أوضاعهم، اتخذ مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 29/8/2019 قرارا بتخفيض رسوم الاشتراك للـ 15 و20 أمبير لثلاثة أشهر إضافية، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ فور ورود مصادقة كل من وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية عليه.