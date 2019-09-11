بالصورة - غادرت منزلها للمرّة الرابعة.. هل شاهدتموها؟!

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أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة - بلاغاً جاء فيه: "الساعة 17:30 من تاريخ 10/9/2019، ادّعى لدى مخفر الدامور في وحدة الدرك الإقليمي المدعو طالب محمد خير سنو (مواليد عام 1967، لبناني)، بأن ابنته القاصر: ملك طالب سنو (مواليد عام 2003)، قد غادرت بتاريخ 8/09/2019 منزلها الكائن في محلّة الناعمة إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد حتى الساعة ولا يعرف عنها أي شيء. يذكر أنّها تعاني من اضطرابات عقليّة وهي المرة الرابعة التّي تهرب فيها من المنزل.



لذلك وبناءً على اشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتها، وتطلب من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عن مكان تواجدها، الاتصال بمخفر الدامور على الرقم: 600116 05 تمهيداً لإعادتها إلى ذويها".