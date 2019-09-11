سلسلة هواتف HUAWEI P30 تحدد معياراً جديداً لأناقة الهاتف الذكي مع تصاميمها وألوانها الفريدة

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أحدث هواتف السلسلة يقدم تجربة مميزة تجمع المظهر الجميل والأداء غير المسبوق

برلين، ألمانيا، 6 سبتمبر 2019: أطلقت شركة هواوي اليوم هاتف HUAWEI P30 Pro الجديد خلال فعاليات معرض ’ إيفا برلين‘(IFA) لترسي مرة أخرى معايير جديدة لأناقة الهواتف الذكية. بالإضافة الى مفهوم التصميم البديع وتكنولوجيا الصور المتطورة التي تنفرد بها هواتف سلسلة P، يتميز الهاتف الجديد بلمساتٍ تصميمية عصرية ولونين جديدين.

هذا ويقدم HUAWEI P30 Pro مزايا مذهلة ومحسّنة لتحرير الصور ومقاطع الفيديو، فيما تتيح واجهة المستخدم EMUI10 الجديدة تجربة هواتف ذكية من منظور مبتكر.

ملامح جمالية مبتكرة: إمكانات جديدة من منظور فريد

تحظى سلسلة هواتف P باهتمام المستخدمين اليافعين والشابات لما تتميز به من تكامل استثنائي بين التكنولوجيا والموضة والتصاميم المرغوبة. يولي هؤلاء المستخدمون أهمية أكبر لمظهر وتصميم الجهاز وبالتالي هم من الأرجح أن يشتروا هاتف ذكي ذات تصميم فاتن.

ويستوحي الهاتف الجديد تصاميمه من الطبيعة، ويأتي بتصميمين جديدين يتميزان بسطح غير لامع ومصقول. ويستحضر اللون “Mystic Blue“للهاتف صورة السماء على صفحة المياه، فيما يذكر اللون “Misty Lavender “ بسحر الشواطئ عند غروب الشمس، ليدفع بذلك HUAWEI P30 Pro حدود التصميم ويعطي أناقة الهاتف المحمول منحى جديد وأنيق.

ويجمع HUAWEI P30 Pro بين الأداء الفعال والتصميم الجميل ليحقق اندماجاً متكاملاً رغم صعوبة تحقيقه؛ حيث تم تصميم منطقة عدسة الكاميرا بسطح شديد اللمعان فيما تأتي المنطقة المخصصة لقبضة اليد بسطح غير لامع لا يترك أثراً لبصمات الأصابع. ويمتزج السطحان اللامع وغير اللامع بأسلوبٍ غاية في السلاسة لتشكيل مزيج متعدد الطبقات وتأثير بصري مكثف تجاوزت فيه هواوي مشكلات اللوحة الخلفية الزجاجية الكبيرة.

تجربة تصوير متطورة ومتعدد الأوجه لإبداع بمنتهى السهولة

أضافت هواوي خاصية صور السيلفي الليلية إلى نمط التصوير الليلي في كاميرا هاتف HUAWEI P30 Pro، بالاعتماد على خوارزمية تصوير عالية الاستشعار بهدف إضاءة الوجوه وتعزيز جماليتها أثناء التقاط الصور ليلاً، لتبدو بذلك الوجنات متورّدة وأكثر طبيعية وذات معالم ثُلاثية الأبعاد. كما تتيح هذه الخاصية تقليل حدة سطوع الضوء في الخلفية، وتحسين التفاصيل في المناطق المظلمة، دون زيادة التدفق الضوئي في الخلفية، مما يضمن التقاط صورة سيلفي واضحة وطبيعية وثلاثية الأبعاد في الليل.

وتساعد إمكانات الذكاء الاصطناعي على إنشاء مقاطع فيديو بسيطة وممتعة، سواءً كان ذلك أثناء تصوير أو تعديل الفيديو؛ حيث تتيح الخاصية الجديدة والمطورة لتحرير الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي (HUAWEI AI Vlog Editing) إنشاء مقاطع فيديو بشكلٍ يدوي، بالإضافة إلى إنشاء مقاطع موسيقية تتضمن صور وفيديو باستخدام المحتوى الموجود في استديو الهاتف، وكل ذلك بضغطةٍ واحدة. وبمجرد إنشاء الفيديو تلقائياً، يمكن للمستخدمين تخصيص المحتوى عبر إضافة المزيد من الموسيقى واستخدام فلاتر التنقية والمؤثرات ومقاييس الأفلام المفضلة، وحتى إضافة المزيد من مقاطع الفيديو.

كما يوفر نظام الكاميرا الرباعية فائقة الحساسية من ’لايكا‘ في هاتف HUAWEI P30 Pro قدرات تصوير احترافية ذات حساسية عالية للضوء، مع تسخير مستوىً رفيع من الابتكارات التكنولوجية التي ترسم ملامح جديدة لتجارب التصوير الرقمي الشائعة منذ 40 عاماً. ويمثل هذا الهاتف ابتكاراً منقطع النظير على صعيد تجارب التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، إذ تمتاز الكاميرا بحساسية ضوئية قصوى من معيار ISO 409600، مما يضمن للمستخدمين تصوير المشاهد الليلية بمنتهى السهولة وبأعلى مستويات الوضوح والجودة. كما يتيح هاتف HUAWEI P30 Pro ضبطاً فائقاً للتركيز من خلال عدسة التقريب الخفية التي توفر خواص التقريب/ التصغير الاحترافية عالية الجودة، دون الحاجة لأي مُعداتٍ مُساعدة، ما يمنح المستخدمين القدرة على التقاط صورٍ احترافية والاستمتاع بالتصوير الفوتوغرافي واستكشاف جمال العالم من حولهم.

دعم واجهة المستخدم EMUI: تعزيز الحياة الذكية

ينفرد مستخدمو سلسلة هواتف HUAWEI P30 حول العالم بكونهم أول من سيختبر الترقية الجديدة لواجهة المستخدم EMUI10. فبفضل استخدام تكنولوجيا هواوي الموزعة، سيوفر تحديث EMUI10 الجديد للمستخدمين تجربة ذكية أكثر دقة وكفاءة لجميع السيناريوهات وأغراض الاستخدام؛ إذ تم تصميم التحديث الجديد بالاستناد إلى البحوث المتعلقة بالعامل البشري بهدف توفير تجربة استخدام من الطراز الأول.

ويرتكز تحديث EMUI10 على تصميمٍ فريد مُستوحى من المجلات، ليعكس بذلك قيمة جمالية رفيعة ويمنح المستخدمين مساحة أكبر وتجربة أكثر شفافية مع سهولة أكبر في التنقل ضمن الواجهة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد تصميم الشبكة ذات الخطوط الكبيرة في إضفاء تركيزٍ بصري أكبر، وبالتالي إزالة أي تعقيدات وجعل الشاشة أكثر دقة وضوحاً. ويبرز هذا التأثير بوضوح أكبر في التصميم الجمالي للإعدادات والتقويم وقائمة جهات الاتصال والواجهات الأخرى لتعزيز تجربة المستخدم المرئية.

كما ويستمد تصميم واجهة EMUI10 الإلهام من لوحات الرسام الإيطالي الشهير جورجيو موراندي؛ حيث تمتاز بألوان ذات تدرجات هادئة مع لمسة غموضٍ ساحرة تنم عن مظهرٍ مُفعمٍ بالأناقة والتوازن.

وخلال استخدام نمط عرض الألوان الداكنة، يساعد الضوء اللطيف في حماية العيون من الوهج دون حدوث أي انعكاسٍ للألوان. وقد أجرت شركة هواوي سلسلة اختبارات على سهولة وكفاءة القراءة والراحة الشخصية للمستخدمين بهدف توفير أفضل المستويات من حيث التباين اللوني المريح في الخلفية، وتباين الأحرف والتباين المكاني عند استخدام هذا النمط. واستناداً إلى الأبحاث التي أجرتها حول العملاء، قامت هواوي باختيار سمات الألوان المناسبة، بدءاً من محتوى الخلفية وصولاً إلى أيقونات النص بهدف تقديم تجربة بصرية أكثر راحة للقراءة.

كما ستتيح إضافة خواص اللمس المرنة والحركة الانسيابية وتجربة التنقل المريحة في أرجاء قوائم الواجهة للمستخدمين الاستمتاع بتجربة عرض بصرية وحسية ممتعة للغاية.

هاتف استثنائي: أكثر من 10 مليون مستهلك

استحوذت سلسلة هواتف HUAWEI P30 على اهتمام المستهلكين العالميين منذ إطلاقها في مارس 2019 بفضل مزاياها الفريدة التي تتضمن كاميرا رباعية فائقة الحساسية من ’لايكا‘ تمتاز بخاصية التقريب الهجين حتى 10 مرات، وبطارية عالية الأداء ذات عمر مديد، فضلاً عن توافر الهواتف بلون شروق الشمس العنبري، والأبيض الكريستالي. وحققت سلسلة هواتف HUAWEI P30 ما يزيد عن 10 ملايين وحدة من المبيعات خلال أول 85 يوماً من إطلاقها، وهو رقم قياسي بالنسبة لشحنات هواتف هواوي الرئيسية الرائدة.

وبفضل تصميمه الفريد الذي يجسد تناغماً مثالياً بين التكنولوجيا المتقدمة واللمسات الفنية الأنيقة، حاز هاتف HUAWEI P30 على إشادة واسعة من العديد من المؤسسات في القطاع حول العالم، كما فاز مؤخراً بجائزة "أفضل هاتف ذكي لعام 2019-2020" من قِبل جمعية خبراء التصوير والصوت (EISA).

وبحسب إحصائيات مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، احتلت شحنات هواوي من الهواتف الذكية (بما في ذلك هواتف Honor) المرتبة الثانية في العالم والأولى في السوق الصينية خلال الربع الثاني من عام 2019، كما وصلت إلى 118 مليون وحدة خلال النصف الأول من عام 2019، بما يعكس زيادة سنوية بنسبة 24٪. بالإضافة إلى ذلك، تكتسب منظومة هواوي الفريدة من الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي زخماً لافتاً اليوم، كما تجاوز عدد المطورين المسجلين عالمياً لدى مجموعة الخدمات السحابية للشركة عتبة 800 ألف مطور، في حين وصل عدد مستخدمي أجهزة وهواتف هواوي اليوم إلى 500 مليون مستخدم حول العالم.

وسيتم إطلاق هاتف HUAWEI P30 Pro الجديد في الأسواق العالمية اعتباراً من 20 سبتمبر.