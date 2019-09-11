بيان من "حزب الله"

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تقدم "حزب الله" في بيان، من "أهل العزاء، من الامام الحسين وآله الشهداء عليهم السلام ومن المرجعية الدينية الشريفة ومن الشعب العراقي العزيز بإستشهاد عدد من الزوار في حادث التدافع المؤسف الذي حصل يوم العاشر من المحرم"، سائلا "الله أن يحشرهم مع الحسين وأصحاب الحسين"، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، ومتقدما من "عوائل الشهداء بأحر التعازي سائلا الله لهم الصبر والسلوان".



وأعرب عن "ألمه العميق لسقوط عدد من الشهداء والجرحى من المؤمنين الذين كانوا يحيون ذكرى عاشوراء في مختلف أنحاء نيجيريا"، مستنكرا إقدام السلطات النيجيرية على إطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل"، معتبرا أن "ما أقدمت عليه هذه السلطات من أعمال قمعية مشينة لا تنسجم أبدا مع أبسط حقوق الانسان".



وأكد "تضامنه الكامل مع المؤمنين وحقهم الطبيعي في ممارسة الشعائر الحسينية"، متقدما من "أهالي الشهداء بأحر العزاء، وداعيا للجرحى بالشفاء العاجل".