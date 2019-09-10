فيديو مسرّب من داخل رومية يُحرّك إدارة السجن.. إليكم ما جرى!

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بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي مُسرّب من داخل سجن رومية يُظهر سجناء يحيون مراسم عاشوراء، كشف مصدر أمني لموقع رادار سكوب ان ادارة السجن تحرّكت على الفور، وتمكنت من تحديد المشتبه به حيث ضبطت بحوزته الهاتف داخل مبنى الأحداث، وقد أجري المقتضى القانوني في حقه بناء لإشارة القضاء المختص.

وأوضحت مصادر لرادار سكوب، أن مراسم احياء ذكرى عاشوراء أمر طبيعي تجري سنوياً داخل أروقة السجن وفيها إذن قضائي، إلا أن المخالفة كانت بوجود هاتف مع احد السجناء، الأمر الذي دفع بإدارة السجن المعالجة الفورية.