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مخزومي مستقبلا شينكر: هم لبنان الأساسي هو رفع المخاطر عن اقتصاده

10
SEPTEMBER
2019
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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في بيت البحر مساعد وزير الخارجية للشرق الأدنى ديفيد شينكر، ترافقه سفيرة الولايات المتحدة إليزابيت ريتشارد، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبرن. وجرى الحديث حول الأوضاع في لبنان والمنطقة.
 
وقال مخزومي إنه شدد خلال اللقاء على أهمية دعم لبنان في مختلف المجالات، وإنه شكر شينكر على دعم بلاده للجيش والقوى الأمنية داعياً إلى تعزيز هذا الدعم وتطويره، وإلى دعم أمن لبنان واستقراره، مؤكداً تمسك لبنان بالقرار الدولي 1701، وضرورة مساهمة الولايات المتحدة في تنفيذه. وشدد على أن لبنان يعوّل على التهدئة في المنطقة التي تعاني من توترات وصراعات وتهديدات بحروب تنعكس سلباً على لبنان وتهدد استقراره. وأكد حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة، 
 
واعتبر مخزومي أن هم لبنان الأساسي اليوم هو رفع المخاطر عن اقتصاده، وتحقيق الأمان المالي والاقتصادي، والمسارعة إلى إنجاز موازنة 2020 على أن تكون إصلاحية، وتحقق شروط الدول الداعمة، وتحافظ في الوقت عينه على أمن لبنان الاجتماعي.
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