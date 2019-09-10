عقوبات جديدة ضد نوّاب من حزب الله؟

A + A -

كشفت مصادر أميركية، لقناة الـ"MTV"، عن موجة جديدة من العقوبات، لكنها أشارت إلى أن التوقيت سيكون عاملاً مفاجئاً ضمن الإستراتيجية المعتمدة ضمن إيران وأجنحتها في الشرق الأوسط.

وتحدثت المصادر الأميركية عن لائحة جديدة من النواب الذين ينتمون إلى "حزب الله".

كما علمت الـ"MTV" أن تحقيقات تجري حول أسماء رجال أعمال مسيحيين لا ينتمون إلى حزب معين، لمعرفة إذا ما كان هناك صلة تجمعهم بـ"حزب الله".

كما أفادت القناة بأن وفداً لبنانياً، يضم أعضاء مقربين من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سيزور واشنطن ويجتمع مع مسؤولين أميركيين.