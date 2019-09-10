كيف علق اللواء السيد على عملية الخطف؟!

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تعليقاً على جريمة خطف رجل الأعمال اللبناني حسن جابر ، غرد اللواء جميل السيد:

" المغترب حسن جابر من النبطية،

خطف من مطار أثيوبيا خلال قدومه من الغابون إلى لبنان،

هذا الإرهاب تكرر أكثر من مرة ولبنان مستسلم!

إما أن تعيده الدولة اللبنانية

أو أن يحق لأهله خطْف مواطن للدولة الخاطفة في لبنان ومقايضته بالمخطوف!

وممنوع إصطياد اللبناني في الخارج على طريقة العصابات...

أحدهم قال: رجل دولة وخطْف؟!

رجل دولة لا يحفظ كرامة وحقوق شعبه في الخارج قبل الداخل،

بكل الوسائل المشروعة والمتاحة،

ليس رجل دولة...



(تابع)

وينبغي أن نخلق طريقة رادعة لخطف اللبنانيين المغتربين في الخارج شبيهة بالردع الذي ذاقته إسرائيل مؤخراً،

الإعتداء بالإعتداء،

والخطف بالخطف،

أيّاً كانت الدولة الخاطفة!

يقول الإمام عليّ(ع):

رُدّوا الحجَرَ من حيثُ أتى، فإن ّالشرَّ لا يدفعُهُ إلا الشرّ..."