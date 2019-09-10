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بيروت بين أفضل 10 مدن للسهر في العالم... إليكم التفاصيل!

10
SEPTEMBER
2019
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نشر موقع CNN عربية مقالا تحت عنوان "من بينها مدينة عربية.. هذه أفضل 10 مدن للسهر والحفلات الليلية بالعالم"  عددت فيه أفضل المدن التي يمكن السهر فيها حول العالم ومن بينها بيروت.

وفي التفاصيل وقع اختيار مدينة بيروت بحسب المقال لعدة أسباب وقد وصفت زيارة عاصمة لبنان مدينة بيروت بالتالي: "يُعرف الشعب اللبناني بأنه محب للحياة، ولا تبخل العاصمة بيروت بتوفير الأجواء الاحتفالية التي تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية، وتناسب الأذواق المختلفة.

وقد تكون الواجهة البحرية لبيروت، المليئة بالنوادي الشعبية والحانات على السطح، هي الوجهة الأكثر شعبية للحفلات في المدينة، ولكن يتوافد بعض السكان إلى شوارع أخرى بحسب مزاجهم، ولعل من أشهرها شارعي "مار ميخائيل" و"الجميزة"، كما يتمتع شارع "الحمرا" بأجواء مفعمة بالمرح في الحانات والمقاهي هناك.

ويتفق الجميع على أن التجربة الأكثر المتعة تتمثل قي تناول وجبة فطور في الصباح الباكر، كالمناقيش أو الكنافة".


أما الدول التي احتلت المراتب العشر الأولى فكانت، بانكوك، بيروت، لاس فيغاس، ميامي، ريو دي جانيرو، سيول، برشلونة، نيويورك، براين، كايب تاون.


لقراءة المقال على موقع الCNN عربية: اضغط هنا

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