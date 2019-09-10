تدابير سير داخل أنفاق المطار لمدة اسبوع

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تقوم إحدى الشركات المتعهدة، بأعمال تنظيف أقنية الصرف لأنفاق المطار، بدءًا من 11/9/2019 لغاية 17/9/2019، يومياً وعلى مرحلتين:

المرحلة الأولى: من 7.00 لغاية 10.00، على المسلك المؤدّي من بيروت إلى خلدة.

المرحلة الثانية: من 15.00 لغاية 18.00، على المسلك المؤدّي من خلدة إلى بيروت.

ستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق الطريق على المسلكين، خلال فترة الأشغال، من دون منع المرور.

لذلك طلبت قوى الامن الداخلي من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.