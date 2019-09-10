living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأديب والمربّي الأستاذ إميل عبيد والد الإعلاميّ والكاتب السياسيّ الأستاذ جورج عبيد، في المستشفى بسبب وعكة صحيّة

10
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعرّض الأديب ومربّي الأجيال الأستاذ إميل عبيد لوعكة صحيّة استدعت نقله بسرعة إلى مستشفى الجامعة اللبنانيّة-الأميركيّة LAUMC رزق، الأشرفيّة، وهو قيد المعالجة ويتماثل للشفاء ووضعه لا يستدعي القلق. 
 
ويذكر بأنّ الأستاذ إميل عبيد، أديب وكاتب وإعلاميّ حيث كان يدلي بأحاديث ادبيّة وفكريّة بصورة يوميّة لمدّة سنة كاملة في إذاعة الشرق الأدنى، كما أدار دوائر قسم اللغة العربيّة وآدابها في الكليّة الأرثوذكسيّة في يافا فلسطين قبل النكبة، ثمّ في كليّة حلب الجامعيّة Aleppo College والفرير ماريست في حلب، ثم تسلّم إدارة اللغة العربيّة والقسم الداخليّ في الكليّة اللبنانيّة في سوق الغرب، وبعدها الكليّة الإنجيليّة في إدلب، إلى أن عاد إلى بيروت ودرّس في مدرسة المعونة الدائمة في فرن الشباك إلى أن التزم إدارة اللغة العربيّة والتعليم في مدرسة الفرير المون لا سال حتى تقاعده في سنة 1991. كما له مؤّلف في علم العروض، كما أن محاضراته وكتاباته ستكون قيد النشر.
 
كما أنّ الأستاذ عبيد هو والد الإعلاميّ والكاتب السياسيّ في موقع التيار الإلكترونيّ الأستاذ جورج عبيد، ومارس الكتابة السياسيّة والفكريّة في صحف عديدة منها النهار والسفير والديار وموقع النشرة كما يكتب أحيانًا في موقع ليبانون فايلز.
 
مع أطيب التمنيّات لأديبنا الأستاذ إميل عبيد بالشفاء العاجل. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout