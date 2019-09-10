الأديب والمربّي الأستاذ إميل عبيد والد الإعلاميّ والكاتب السياسيّ الأستاذ جورج عبيد، في المستشفى بسبب وعكة صحيّة

A + A -

تعرّض الأديب ومربّي الأجيال الأستاذ إميل عبيد لوعكة صحيّة استدعت نقله بسرعة إلى مستشفى الجامعة اللبنانيّة-الأميركيّة LAUMC رزق، الأشرفيّة، وهو قيد المعالجة ويتماثل للشفاء ووضعه لا يستدعي القلق.

ويذكر بأنّ الأستاذ إميل عبيد، أديب وكاتب وإعلاميّ حيث كان يدلي بأحاديث ادبيّة وفكريّة بصورة يوميّة لمدّة سنة كاملة في إذاعة الشرق الأدنى، كما أدار دوائر قسم اللغة العربيّة وآدابها في الكليّة الأرثوذكسيّة في يافا فلسطين قبل النكبة، ثمّ في كليّة حلب الجامعيّة Aleppo College والفرير ماريست في حلب، ثم تسلّم إدارة اللغة العربيّة والقسم الداخليّ في الكليّة اللبنانيّة في سوق الغرب، وبعدها الكليّة الإنجيليّة في إدلب، إلى أن عاد إلى بيروت ودرّس في مدرسة المعونة الدائمة في فرن الشباك إلى أن التزم إدارة اللغة العربيّة والتعليم في مدرسة الفرير المون لا سال حتى تقاعده في سنة 1991. كما له مؤّلف في علم العروض، كما أن محاضراته وكتاباته ستكون قيد النشر.

كما أنّ الأستاذ عبيد هو والد الإعلاميّ والكاتب السياسيّ في موقع التيار الإلكترونيّ الأستاذ جورج عبيد، ومارس الكتابة السياسيّة والفكريّة في صحف عديدة منها النهار والسفير والديار وموقع النشرة كما يكتب أحيانًا في موقع ليبانون فايلز.

مع أطيب التمنيّات لأديبنا الأستاذ إميل عبيد بالشفاء العاجل.