العريضي للـLBCI : باسيل من اكثر الناس" يلي بيتعبوا" بالدولة

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شدد الوزير السابق غازي العريضي على اهمية الامن والاستقرار والتنمية في الجبل، معتبرا ان اي امر يمكن ان يستهدف اي عنوان من هذه العناوين سيؤدي الى مشكلة.



واوضح العريضي، في حديث الى برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI ، ان الحديث عن ان الجبل خط احمر ليس جديدا .



وعن لقاء اللقلوق الذي جمع وزير الخارجية جبران باسيل بالنائب تيمور جنبلاط، قال العريضي:" تمت تلبية دعوة كريمة والنقاش كان صريحا".



وأضاف:" نحن شركاء في البلد ولا بد من الحوار واللقاء ضروري ولا نريد خطابا مذهبيا وطائفيا ولا احد يقدر وحده ان يعالج كل الامور في البلد".



واعتبر العريضي أن باسيل من اكثر الناس" يلي بيتعبوا بالدولة".