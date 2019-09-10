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ذكرت وحدة الإعلام الحربي التابعة لـ"حزب الله" أن إسرائيل قصفت معسكرا للجيش السوري تحت الإنشاء في شرق سوريا في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين دون أن يوقع ذلك خسائر بشرية".

ونقلت وحدة الإعلام عن مصدر أمني في سوريا قوله، إن "استهدف العدو معسكرا قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه، لإيواء الجنود بعيدا عن بيوت المدنيين... كان المبنى خاليا وقت الاستهداف ولا توجد إصابات ابدا خلافا لما روج له إعلام العدو"، مضيفةً أن "الواقعة حدثت في منطقة البوكمال".

وأكد مصدر أمني سوري في حديث مع "الميادين" أن "إسرائيل استخدمت أجواء الأردن بمساعدة الأمريكيين من قاعدتهم العسكرية في منطقة التنف، في قصف منطقة البوكمال شرقي سوريا.