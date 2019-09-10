مكتب فريد البستاني رداً على شارل جبور: دعوة القوات لتقود المعارضة من أجل تجنّب إزدواجية المواقف بمعنى "إجر بالبور وإجر بالفلاحة"

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رد المكتب الإعلامي للنائب البروفسور فريد البستاني على ما قاله رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية الأستاذ شارل جبور.

كنا نتمنى من الأستاذ شارل جبور وهو الصحافي والمحلل السياسي أن يتوخى الدقة والتبصر في قراءة المقال السياسي الذي نشره سعادة النائب البروفسور فريد البستاني، قبل الدخول في استنتاجات ومواقف وردود تتناول الشخصي وليس الموقف السياسي.

إن ما قصده سعادة النائب هو مجرد دعوة صريحة لكي تستقيم الممارسة الديمقراطية في البلد، وتجنب إزدواجية المواقف بمعنى " إجر بالبور وإجر بالفلاحة ".

وهذا ليس اختراعاً من عنديات النائب البستاني بقدر ما هو تطبيق لأبسط قواعد النظام الديمقراطي المعمول بها في كل الدول والبلدان الديمقراطية.

إن دعوة النائب القوات اللبنانية كي تتفضل وتقود المعارضة إنسجاماً مع طروحاتها وأفكارها، لا يشكل انتقاصاً من دور القوات بل على العكس يعطي قيمة مضافة للممارسة الديمقراطية، فتتولى تصويب المسار في حال رأت فيه اعوجاجاً فيتحقق مبدأ المراقبة والمحاسبة، وينتظم العمل الحكومي والبرلماني بفعل ذلك.



أما بخصوص النضال فنحن لن ندخل في سجالات لا طائل منها، بل فقط نشير إلى نقطة التحول في مفهوم النضال ف " النضال " بين مزدوجين الذي يتحدث عنه الأستاذ جبور هو النضال العسكري قد تحول اليوم إلى نضال فكري سياسي واقتصادي، ربما قد سهى عن باله أن ذلك هو ما تنادي به القوات ليل نهار.



إن قرارات سعادة النائب البروفسور فريد البستاني ومواقفه السياسية والوطنية تنبع فقط من إيمانه بالوطن وبمؤسساته والنظام الديمقراطي الذي يقوم على وجود موالاة ومعارضة، وهي بالتأكيد لا تخضع لا للإملاءات ولا للتوجيهات.