منخفض سيضرب تركيا الجمعة.. هكذا سيتأثر طقس لبنان!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان طقسا خريفيا معتدلا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط خلال اليومين المقبلَين ويُحتمل ان ينقلب الى غائم وممطر شمالاً وساحلاً خلال نهاية الأسبوع مع تدني بدرجات الحرارة، الأمر الذي سيتضح اكثر يوم الخميس، فالمنخفض الجوّي الذي سيضرب تركيا يوم الجمعة سيطال الساحل السوري بأمطاره ورعوده وقد يكون للبنان حصة منها.

بالمقابل، تعبر منخفضات جوية فوق تونس وشمال الجزائر، وتسبب سيولاً وفيضانات الناتجة عن غزارة الأمطار، ومن المنتظر ان تتجه شمالاً نحو مدريد وبرشلونة وصقلية وايطاليا حيث ستكون فعاليتها اشد واعنف في اسبانيا مصحوبة بسرعة رياح وتساقط غزير للبرد بأحجام كبيرة.



طقس يوم الأربعاء، مشمس الى غائم مع ضباب على الجبال

الحرارة على الساحل: 30/24

في طرابلس: 31/26

على الجبال 1200 متر: 25 درجة تنخفض ليلاً الى 16 درجة

في البقاع: 32 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 17 درجة.

الرطوبة: على الساحل 82% وفي الداخل: 45%

الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها 10 كم في الساعة تنشط ظهراً وبعد الظهر لتصل الى 35 كلم في الساعة بخاصة فوق الجبال والمناطق الشمالية والبقاعية.

الضغط الجوي: 1012hpa