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أرسلان في ذكرى استشهاد صالح العريضي: كم نفتقدك اليوم في زمن الخداع والغدر والمسايرة على حساب القيم والمبادىء

10
SEPTEMBER
2019
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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان على حسابه على "تويتر" بمناسبة ذكرى استشهاد القيادي في الحزب الشهيد صالح فرحان العريضي قائلاً: "في مثل هذا اليوم استشهد الرفيق صالح العريضي وفي هذه المناسبة الأليمة لا يسعنا الا ان نتذكره بمناقبيته ووفائه وأخلاقياته المميّزة وشجاعته وعنفوانه في أصعب الظروف رغم التحديات التي واجهناها سوياً بعزم وإرادة وبصلابة الرجال الرجال".
 
وأضاف: "رحمة الله عليك.. كم نفتقدك كل يوم في زمن التلطّي والخداع والغدر والمسايرة على حساب المبادئ والقيم والمواقف الخالية من براثن الفتن والمصالح الشخصية القاتلة، عندما لا يعرف القيمون التمييز بين الحق والباطل بغض النظر عن عواطفنا الشخصية".
 
وختم أرسلان: "رحمة الله عليك أيها الرفيق المخلص مع كل إشراقة شمس ومغيبها... سنكمل ما تعاهدنا عليه رغم كل شيء بعزم وقوة شاء من شاء وأبى من أبى".
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