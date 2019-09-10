إسقاط طائرة إسرائيلية مسيَّرة!

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أسقطت المقاومة الفلسطينية فجر اليوم الثلاثاء طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب قطاع غزة.



واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال ان طائرة مسيرة (درون) تابعة له سقطت الليلة الماضية في جنوب قطاع غزة، وفتح تحقيق في الحادث.



وذكرت مصادر فلسطينية أن قوة "حماة الثغور" التي تنشط على طول السياج الأمني مع الإحتلال أطلقت النار على مسيَّرة تابعة لجيش الاحتلال كانت في مهمة في سماء رفح، حيث تم إسقاطها والسيطرة عليها.



ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إسقاط الطائرة.



وأسقط حزب الله أمس الإثنين طائرة مسيرة (درون) تابعة للعدو الصهيوني في بلدة رامية اللبنانية، ما زاد من حدة الإرباك في كيان العدو الذي لطالما تبجّح بتفوقه العسكري الجوي وطائراته المسيرة المعقدة.