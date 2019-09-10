"شينكر" استعجل زيارته الى لبنان لأسباب غير معروفة

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نقلت صحيفة "البناء" عن مصادر مطلعة قولها: "إن الموفد الاميركي الجديد "ديفيد شينكر" استعجل زيارته الى لبنان حيث كان متوقعاً أن يصل في 12 الشهر الحالي إلا أنه استبق الموعد المقرر بيومين لأسباب غير معروفة"، مشيرةً الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري بانتظار ما سيحمله شينكر في جعبته من رؤية واقتراحات جديدة، ولم يُعرف ما اذا كان سيبدأ من نقطة الصفر أم من النقطة التي انتهى منها ساترفيلد".

ولفتت المصادر الى "حصول تقدم كبير في جولات ساترفيلد قبل أن تتعثر المفاوضات في الجولة الأخيرة بسبب الخلاف على نقطة الترسيم الأولى في البر التي تحدد نقطة ومسار الترسيم في البحر".