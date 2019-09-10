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مسؤولو البنك الدولي الذين زاروا لبنان تكونت لديهم انطباعات بأن لدى لبنان إمكانات تجعله قادراً على الصمود

10
SEPTEMBER
2019
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كشقت أوساط مطلعة أن مسؤولي البنك الدولي الذين زاروا لبنان، تكونت لديهم انطباعات بأن لدى لبنان إمكانات تجعله قادراً على الصمود، لكن ذلك يتطلب جهداً رسمياً أكبر من أجل الاستفادة من هذه الامكانات وعدم استنزافها مع الوقت، لإن ذلك لن يكون في مصلحة البلد، إذا لم يتواكب مع مجموعة تدابير وإن كانت موجعة، لتوظيف هذه الإمكانات في إطار دعم الاقتصاد اللبناني وتوفير شبكة أمان له في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها، حيث أن عامل الثقة الدولية بلبنان لا يزال موجوداً، وهذا لوحده يحمي لبنان، شريطة أن توفر الحكومة الأرضية المناسبة لتنفيذ التعهدات التي قطعتها للمانحين.

وتشكل زيارة الرئيس الحريري فرنسا في النصف الثاني من الشهر الحالي، مناسبة لإطلاع الرئيس ماكرون على ما يقوم به لبنان على صعيد تحسين أدائه الاقتصادي، وفقاً لمقررات «سيدر» الذي لازال محط اهتمام فرنسا الدائم، والتي تحاول جاهدة دعم الحكومة اللبنانية في عملها من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي المأزوم الذي يتطلب الاستفادة من كل عوامل الدعم العربية والدولية التي كان لباريس دور أساسي في توفيرها.

اللواء
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