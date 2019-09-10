أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 10-09-2019

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البناء



كواليس

توقعت مصادر خليجية تبلور مبادرة جديدة للمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيت تاخذ بالاعتبار ما توصل إليه الأميركيون وأنصار الله في مفاوضات مسقط عبر الوسيط العُماني وتلحظ المتغيّرات اليمنية بعد أحداث الجنوب، وقالت المصادر إنّ الأكيد هو أنّ مكانة أنصار الله في أيّ مشروع سياسي لليمن أصبحت متقدّمة على كلّ المكونات اليمنية الأخرى، سواء الحراك الجنوبي أو حكومة منصور هادي، وأنّ الانسحاب الخليجي من اليمن صار من ثوابت الحلّ، والجدل يدور حول صيغة اليمن وطرح الفدرالية بين أقاليمه كمشروع أميركي خليجي يرفضه أنصار الله…



خفايا

تتحدث أوساط قواتية عن قناعة لدى رئيس القوات سمير جعجع بعد عدة اختبارات بأنّ الرئيس سعد الحريري قد عقد تفاهماً إستراتيجياً مع الوزير جبران باسيل يتناول كلّ القضايا بما فيها كيفية إدارة العلاقة مع حزب الله وسلاحه، وأنّ الإتفاق يحظى بمباركة من حزب الله، ولذلك لجأ القواتيون إلى الأميركيين لفرض عقوبات على الوزير باسيل لكنهم لم يجدوا الإستجابة اللازمة، ويربط القواتيون بين هذا الإتفاق ومستقبل الإستحقاق الرئاسي الذي يبحثون عن خيارات تحرج الحريري في خوضه بغير إسم جعجع الذي بات مسلّماً بخروجه من الاستحقاق إلا كمناورة تكتيكية…

الجمهورية



تداول مسؤولان كبيران في أجواء التقارب التي يعمل عليها بين بعض القوى السياسية، ّ والتقيا على التأكيد أن هذه الأجواء تساهم بشكل أو بآخر في معالجة الاأزمة الاقتصادية.





اللواء



همس

وفقاً لدبلوماسي مطلع تتخطى مهمة الموفد الأميركي الجديد ترسيم الحدود إلى نقل رسائل حول الوضع غير المستقر في المنطقة الحدودية.

غمز

تمكن موظفون من قبض رواتبهم من بنك تعرض لعقوبات أميركية، بانتظار المرحلة المقبلة.