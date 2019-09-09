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التعيينات القضائية حسمت وستبصر النور الخميس، فمن هي الاسماء المطروحة؟

9
SEPTEMBER
2019
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سلة تعيينات جديدة من المتوقع ان تبصر النور هذا الاسبوع خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس.

4 من اصل 5 مراكز قضائية بارزة شاغرة سيتم التعيين فيها والاسماء المرشحة هي التالية:

القاضي سهيل عبود لرئاسة مجلس القضاء الاعلى.

القاضي غسان عويدات لمنصب مدعي عام التمييز

القاضي فادي الياس لمنصب رئيس مجلس شورى الدولة.

والقاضية رولا جدايل لمنصب مديرة عامة لوزارة العدل

اما رئاسة هيئة التشريع والاستشارات فقد يُرجأ التعيين فيها لان الاسم لم يحسم بعد.

مصدر وزاري معني بهذا الملف توقع عبر ال او تي في ان تمر هذه التعيينات بالتوافق والا يصل مجلس الوزراء الى مرحلة التصويت ، فالاسماء المطروحة كلها منزّهة وفوق الشبهات على حد تعبيره والسير الذاتية ستكون بمتناول الوزراء للاطلاع عليها والتأكد من ذلك.

اما اذا وصلنا الى التصويت فلا مشكلة بذلك واكثرية الثلثين مؤمنة يختم المصدر.

وبعدما علا صوتها اعتراضا على ما سمته اقصاء لها من تعيينات المجلس الدستوري، سألت ال او تي في مصادر القوات اللبنانية حول وجود حصة لها من عدمه ضمن هذه التعيينات الجددة فكان الجواب: ما فتنا بهيدا الموضوع وتابعت المصادر مشددة على انها غير معنية بالاسماء وانها تعتمد منطق الكفاءة لا المحاصصة وبانتظار توزيع السير الذاتية ودراستها يبنى على الشيئ مقتضاه .

تعيينات اخرى وضعت على نار حامية ايضاً، وفيما اشارت بعض المعلومات الصحفية الى امكان تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة تلفزيون لبنان خلال جلسة الخميس بعد الاتفاق بين رئيس الحكوم سعد الحريري والوزير جبران باسيل في هذا الشان ، اكد مصدر معني بها الملف لل او تي في الى ان الامور شارفت بالوصول الى خواتيمها لكن " بعد في حكي حولها" وبالتالي ليس اكيدا بعد ان بتها سيكون خلال هذا الاسبوع.

من جهته قال وزير الاعلام جمال الجراح في اتصال مع ال او تي في حرفياً: " بعد ما في شي والامور بحاجة للدرس ولهلق بعد ما حدا حكي معي شي رسمي بالنسبة لتعيينات تلفزيون لبنان ".

تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ملف اخر ينتظر البت به ، ليس محسوما ان يتم هذا الامر خلال جلسة الخميس وفيما شاارت المعلومات الى ان الاسم الدرزي لا يزال عالقاً وهذا ما يؤخر انجاز هذا الملف قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله لل او تي في : محاولة افتعال مشكلة في التمثيل الدروزي اصبحت ممجموجةن وما ينطبق على بقية الطوائف ينطبق ايضاً على الدروز ، فاذا كان المطلوب تمثيل الغير ضمن الطائفة الدرزية فليتمثل الغير ايضاً في كل الطوائف

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