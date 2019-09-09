living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التربية شكلت لجنة لتسجيل التلامذة الوافدين إلى المدارس الرسمية

9
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شكل المدير العام للتربية فادي يرق لجنة لمتابعة تسجيل التلامذة في المدارس الرسمية، وجاء في قرار التشكيل: "ان المدير العام للتربية، بناء على المرسوم رقم 379 تاريخ 11/6/2007 (تعيين المدير العام للتربية)، وحيث ان بعض الثانويات والمدارس الرسمية ومنها مدارس بيروت وجبل لبنان تشهد اقبالا لتسجيل التلامذة مطلع العام الدراسي ولا سيما القادمين من مدارس خاصة، وسعيا لتأمين المقعد الدراسي لكل تلميذ،
يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تشكل في وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية، لجنة لمتابعة تسجيل التلامذة في الثانويات والمدارس الرسمية، بإشراف مدير التعليم الثانوي في ما يتعلق بالثانويات الرسمية، وبإشراف مدير التعليم الابتدائي ورئيس المنطقة التربوية المعنية في ما يتعلق برياض الاطفال ومدارس التعليم الاساسي.

تتألف اللجنة من السادة التالية اسماؤهم:
رئيس قسم التعليم الثانوي، السيدة هويدا خليل عضوا.
رئيس قسم التعليم الابتدائي، الانسة لينا مراد عضوا.
رئيس قسم التعليم الابتدائي، الانسة فداء ابو شقرا عضوا.
رئيس قسم الديوان الانسة اكرام شيا، عضوا.

المادة الثانية: تتولى اللجنة المتابعة المباشرة لتسجيل التلامذة والسعي لتأمين مقعد دراسي لكل تلميذ، بالتنسيق مع رؤساء الدوائر في المنطقتين التربويتين جبل لبنان وبيروت وتقديم الاقتراحات الملائمة لتأمين هذا الحق لجميع التلامذة، اضافة إلى تلقي المراجعات على الرقمين 772101/01 و 772563/01.

المادة الثالثة: يتولى رؤساء دوائرالمناطق التربوية في الشمال والجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل والبقاع المتابعة المباشرة لتسجيل التلامذة والسعي لتأمين مقعد دراسي لكل تلميذ، بإشراف رؤساء المناطق التربوية المعنية الذين يرفعون الاقتراحات الملائمة في هذا الشأن".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout