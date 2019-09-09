التربية شكلت لجنة لتسجيل التلامذة الوافدين إلى المدارس الرسمية

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شكل المدير العام للتربية فادي يرق لجنة لمتابعة تسجيل التلامذة في المدارس الرسمية، وجاء في قرار التشكيل: "ان المدير العام للتربية، بناء على المرسوم رقم 379 تاريخ 11/6/2007 (تعيين المدير العام للتربية)، وحيث ان بعض الثانويات والمدارس الرسمية ومنها مدارس بيروت وجبل لبنان تشهد اقبالا لتسجيل التلامذة مطلع العام الدراسي ولا سيما القادمين من مدارس خاصة، وسعيا لتأمين المقعد الدراسي لكل تلميذ،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تشكل في وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية، لجنة لمتابعة تسجيل التلامذة في الثانويات والمدارس الرسمية، بإشراف مدير التعليم الثانوي في ما يتعلق بالثانويات الرسمية، وبإشراف مدير التعليم الابتدائي ورئيس المنطقة التربوية المعنية في ما يتعلق برياض الاطفال ومدارس التعليم الاساسي.

تتألف اللجنة من السادة التالية اسماؤهم:

رئيس قسم التعليم الثانوي، السيدة هويدا خليل عضوا.

رئيس قسم التعليم الابتدائي، الانسة لينا مراد عضوا.

رئيس قسم التعليم الابتدائي، الانسة فداء ابو شقرا عضوا.

رئيس قسم الديوان الانسة اكرام شيا، عضوا.

المادة الثانية: تتولى اللجنة المتابعة المباشرة لتسجيل التلامذة والسعي لتأمين مقعد دراسي لكل تلميذ، بالتنسيق مع رؤساء الدوائر في المنطقتين التربويتين جبل لبنان وبيروت وتقديم الاقتراحات الملائمة لتأمين هذا الحق لجميع التلامذة، اضافة إلى تلقي المراجعات على الرقمين 772101/01 و 772563/01.

المادة الثالثة: يتولى رؤساء دوائرالمناطق التربوية في الشمال والجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل والبقاع المتابعة المباشرة لتسجيل التلامذة والسعي لتأمين مقعد دراسي لكل تلميذ، بإشراف رؤساء المناطق التربوية المعنية الذين يرفعون الاقتراحات الملائمة في هذا الشأن".