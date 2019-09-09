التعيينات ستكون على اساِس اختيار الُنخبة

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من اليوم ستنخفض اصواُت الذين توّلوا الهجوم على وزير الدفاع وخلَفه الجيش في معركتهم المزعومة بوجه المعابر غير الشرعية، بعد قصِف جبهِة افتراءاتهم بالدلائل الِحّسية . فوزير الدفاع الياس بو صعب ُمحاطًا بقائد الجيش والمسؤولين الامنيين واجه الُمفتري بمعلوماٍت موّثقة وأسقط المضِلل بالوثائق القاطعة، طارحًا على اللبنانيين الحقائق ومقِدمًا لهم نموذجًا عن عمٍل ُيقِرُن القوَل بالفعل، لا بالمزايدات او بالاكاذيب ...



امام رِد وزير الدفاع سقط التضليل. وإزاء إصرار رئيس الجمهورية على وضِع حٍد لمعاناة اللبنانيين الاقتصادية، سَيسقُط التيئيس، ليبقى كلاُمه اليوم دعوُة للبنانيين كي لا يخافوا على المستقبل وتأكيدًا بأّن لبنان لن يسقَط على الاطلاق، ولو َتطّلب الأمُر تضحياٍت مشتركة لايصال البلاد الى بر الامان ...



وفي موازاة الهم الاقتصادي، كان رئيُس الجمهورية يشدد على ان التعيينات المقبلة ستكون على اساِس اختيار الُنخبة، اذ اّن سلًة جديدة من المتوقع ان ُتبصَر النور خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل ، على ان ُيحَدَد موعٌد لاحق لجلسٍة ُتخَصص لقراءة الموازنة الجديدة التي حضرت اليوم في لقاٍء جمع رئيس الحكومة بوزير المال علي حسن خليل الذي اكد الّا خلافات حوَلها ...



على خٍط اخر ، تعود عمليُة ترسيم الحدود البرية والبحرية الى الواجهة مع وصول الموفد الاميركي الخاص الجديد david shenker الى لبنان وانتظار ما سَيحمُله من جديٍد في لقاءاته ، وهو يزور بيت الوسط في مستَهل جولته حيث يجتمع بعد قليل بالرئيس سعد الحريري.