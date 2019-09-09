وزارة العمل: هذه حصيلة التفتيش ليوم الاثنين

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة العمل البيان الآتي: "استكملت فرق التفتيش في وزارة العمل مهامها ميدانيا حرصا على احترام القانون وعملا بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي أطلقها الوزير كميل أبو سليمان، وتم ذلك بمؤازرة قوى الامن الداخلي وبتواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة، وبالتنسيق مع البلديات.

وشمل التفتيش 14 منطقة يوم الاثنين في 9 الحالي، هي: بعبدا، كفرشيما، فردان، جبيل، الدكوانة، مدينة صيدا، شرق صيدا، مدينة بعلبك، برج العرب، حلبا، العبدة، خط البحصاص - ضهر العين، قب الياس وبر الياس.

وزار المفتشون 54 مؤسسة ومحلا، والنتيجة بالأرقام: 53 ضبطا و9 إنذارات".