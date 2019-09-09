توقيف شخصين في البقاع لمخالفتهما قانون الصيد

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



"تتابع القطعات المعنية في قوى الأمن الداخلي ملاحقة المخالفين للقانون رقم /580/ نظام الصيد البري في لبنان. بتاريخ 7/9/2019، ونتيجة للمتابعة، تمكنت دورية من من توقيف المدعو م. م. (مواليد عام 1985، لبناني)، واوقف مخفر القاع المواطن خ. ر. (مواليد عام 1983)، لمخالفتهما القانون، كما جرى ضبط شباك تستخدم لصيد الطيور وآلات لجلبها. وقد نظم محاضر ضبط بحقهما، وتعهدا بعدم وضع شباك. وأجري المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص.



إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على استعداد لتلقي كل الحالات الموثقة لأي مخالفة للقانون المذكور أعلاه، من خلال تصويرها (صورة فوتوغرافية، فيديو)، سواء من قبل المواطنين أو الجمعيات البيئية، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة عبر حساباتنا twitter، Facebook، وعلى خدمة "بلغ"، على موقعنا الرسمي www.isf.gov.lb، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".