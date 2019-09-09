بالصورة - نديم قطيش يسخر من إسقاط الطائرة الاسرائيلية!

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تعليقاً على إسقاط حزب الله طائرة مُسيّرة إسرائيلية أثناء عبورها حدود لبنان، نشر الإعلامي نديم قطيش تغريدة على حسابه عبر "تويتر".



وكتب: "كي لا تتهم بالعمالة قل حزب الله اسقط فجر اليوم طائرة إسرائيلية مسيرة في خراج بلدة رامية الجنوبية والمعلومات تفيد بمقتل ٤ ضباط وعشرين عسكري من رتب مختلفة كانوا على متنها".



وأعلن حزب الله صباح اليوم، عن إسقاط طائرة مُسيّرة إسرائيلية أثناء عبورها حدود لبنان الجنوبية.



وقال، إنه "تصدى بالأسلحة المناسبة لطائرة إسرائيلية مُسيّرة أثناء عبورها الحدود باتجاه بلدة رامية الجنوبية".



وأضاف، "تمّ إسقاط الطائرة المُسيّرة في تخوم البلدة وأصبحت في يد مقاتليه".