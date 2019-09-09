بو صعب: الجيش أقفل 95 بالمئة من المعابر غير الشرعية

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لفت وزير الدفاع الياس بو صعب في دردشة مع الاعلاميين بعد اجتماع اليرزة، ان "هناك اجتماعا آخر سيحصل بحضور كل الاجهزة الأمنية والوزراء المعنيين وقد يكون برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري".



وقال بو صعب: "حضر اليوم فقط قائد الجيش ومدير امن الدولة لان هناك تقريرا وضع امامنا يتحدث عن ١٣٦ معبرا غير شرعي والتقرير وضعه جهاز امن الدولة في العام ٢٠١٨ وكان من المهم ان نطلع من الجهاز على كل الامور".



وأضاف: "بحسب تقرير امن الدولة يبقى من ٨ الى ١٠ معابر غير شرعية من اصل ١٣٦ لأن الجيش يقوم بعمله ويغلق الكثير من المعابر".



وأكد وزير الدفاع أن "الجيش اقفل اكثر من ٩٥٪؜ من المعابر غير الشرعية وهناك ٧٤ نقطة حدودية للجيش اللبناني".