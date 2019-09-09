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وفد البنك الدولي أكد الاستعداد للمساعدة في ترجمة الاصلاحات .. كنعان: لبنان ماض في تنفيذ موازنة 2019 ومقررات المبادرات الرئاسية

9
SEPTEMBER
2019
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التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مكتبه في المجلس النيابي وفداً من البنك الدولي يزور لبنان حالياً برئاسة مديرة قسم الاستراتيجية والعمليات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أنا بجيردي، وتناول البحث الوضعين الاقتصادي والمالي الراهن على ضوء المبادرات الرئاسية الأخيرة وعشية مناقشة موازنة 2020، كما تقييم تنفيذ الاصلاحات التي تم اقتراحها في موازنة 2019، ومدى التزام الحكومة بها.

 


وقد جدد الوفد استعداد البنك الدولي لمساعدة لبنان مادياً وتقنياً في المرحلة المقبلة مشدداً على أهمية ترجمة الإصلاحات المطلوبة، لاسيما في ملف الكهرباء واصلاح القطاع العام ومشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، تمهيداً لتخفيض العجز.

 


وأكد كنعان للوفد أن "لبنان، حكومة ومجلساً نيابياً، يمضي بتنفيذ ما تم اقراره في موازنة 2019، كما مقررات المبادرات الرئاسية التي دعا اليها رئيس الجمهورية، وسيكون للمجلس النيابي دور ناشط وفاعل للدفع في هذا الاتجاه استكمالا لما كان قد بدأه على هذا الصعيد".

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