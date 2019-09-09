النائب ادكار طرابلسي وأصحاب الحقوق في عين الحلوة والمية ومية الذين غبنتهم الاونروا يعرضون معاناتهم مع الوزير باسيل

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زار وفد من جمعية مالكي العقارات في مخيمي عين الحلوة والمية ومية برفقة النائب ادكار طرابلسي معالي وزير الخارجية المهندس جبران باسيل وسلّمه وثائق ومراسلات تظهر معاناتهم مع الأونروا التي لم تدفع ايجارات للمالكين عن اقامة اللاجئين الفلسطينيين منذ تأسيس المخيمين، وذلك خلافا لاتفاقية عقدت بين الأونروا والدولة اللبنانية في العام 1954، وحمّل أعضاء الجمعية وزير الخارجية اللبناني قضيتهم مطالبين بإثارتها مع المعنيين الأمميين لإنصافهم.

وعرض المجتمعون على الوزير باسيل قضية 130 عقاراً ومنزلاً محتلاً خارج المخيم التاريخي، وتقع في مناطق المية ومية ودرب السيم والدكرمان والتي لم تشملها تعويضات وإخلاءات صندوق المهجرين فلم ترجع الى مالكيها بعد انتهاء الحرب في لبنان في التسعينات.

وضم الوفد بالإضافة للنائب طرابلسي السادة: عماد بيضون وجورج واكيم وعبد الغني الشماع وعامر نجم وجورج سيقلي وجورج فرنسيس وبسام نصر الله ومحامي الجمعية المحامي جميل مراد. وقد غاب عن الاجتماع رئيس الجمعية المهندس حنا واكيم وذلك بداعي السفر.

وستتابع جمعية المالكين تحركها وزياراتها للمسؤولين اللبنانيين، وهي ستعلن عن خطوات أخرى ستقوم بها محليا ودوليا للحفاظ على حقوق المالكين في العقارات داخل المخيمات وخارجها والتي يحفظها الدستور اللبناني والشرائع العالمية والاتفاقيات الدولية.