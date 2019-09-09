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تنظيم 478 محضر ضبط لأصحاب المولدات المخالفين

9
SEPTEMBER
2019
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أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بياناً أكدت فيه "أن نسبة التزام اصحاب المولدات بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الطاقة والمياه بلغت 79,6 في المئة منذ أول شباط وحتى 31 آب. وقد تم تنظيم 478 محضر ضبط جديد بالمخالفين؛ كما أحيل 466 محضر ضبط أمام القضاء المختص".


واشارت الوزارة في بيانها أنه "في اطار حملتها المستمرة قام مراقبوها الاسبوع الفائت بمصادرة مولد في منطقة الحصون باشارة من القضاء المختص ومؤازرة من مديرية امن الدولة".


وذكّرت الوزارة جميع أصحاب المولدات بضرورة الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عنها وطلبت من المواطنين مراجعتها على الرقم 1739 عند حصول اي مخالفة.

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