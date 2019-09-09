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عازار لصوت المدى: لقاء اللقلوق لا يستهدف أحدًا ويمكن لجعجع تحسين علامة العلاقة بيننا وبينه

9
SEPTEMBER
2019
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أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب روجيه عازار في حديث لمانشيت صوت المدى أنّ لقاء اللقلوق بين الوزير باسيل والنائب تيمور جنبلاط لا يستهدف أحدًا وهدفه تثبيت الشراكة وإرساء التعاون واستكمال التفاهمات التي هي نهج التيار الوطني الحرّ أصلًا، موضحًا أنّ التيار لا يريد إقصاء أحد ولا يريد أيضا ان يحتكر أحد منطقة او طائفة، ومعولاًعلى النائب تيمور جنبلاط ودماثة أخلاقه وحرصه على الوطن للتعاون في المرحلة المقبلة.

 

وعن العلاقة بين التيار والقوات، لفت عازار أنّه يمكن للدكتور جعجع ان يحسّن علامة هذه العلاقة اذا اراد وينقلها من تحت الصفر على عشرين إلى عشرة على عشرين بكلمة وبوقف الإشاعات، والكرة في ملعبه والتيار منحه فرصة تحسين هذه العلاقة في مهرجان السابع من آب ولكن ردّه كان سلبيا.

وفي موضوع الموازنة، أشار عازار إلى أنّه على الحكومة ان تنهي الموازنة ضمن المهل الدستورية وان تكون فيها كل الاصلاحات اللازمة وليس هناك من خيار آخر، فهناك التصنيف الدولي وهناك سيدر والوضع الاقتصادي وبالتالي لا يمكن التهاون في هذا الموضوع، مؤكّدًا أنّه وزملائه النواب سيؤدون دورهم الكامل لإخراج موازنة انقاذية بالفعل لا بالشكل.


عازار ختم مناشدًا الجميع ضرورة الالتفاف حول الرئيس عون والعهد لنتجاوز الوضع الإقتصادي الصّعب والوصول بالوطن إلى شاطئ الأمان.

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