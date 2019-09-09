بالصور - مكان اسقاط طائرة التجسس الاسرائيلية في رامية

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نشر موقع "العهد" الاخباري صوراً قال انها لمكان اسقاط الطائرة المسيرة التابعة للعدو الاسرائيلي في بلدة رامية الجنوبية.

ولفت مراسل الموقع الى ان الطائرة المعادية أسقطت بعد 5 دقائق من عبور الحدود وسقطت من دون تفجيرها كما انها كانت مسلّحة ومجهزة بأجهزة تنصت وتجسس وكانت في مهمة عسكرية.

وكان حزب الله اعلن صباح اليوم في بيان له عن التصدي بالاسلحة المناسبة لطائرة اسرائيلية مسيرة اثناء عبورها للحدود اللبنانية –الفلسطينية باتجاة بلدة رامية الجنوبية ، حيث تم اسقاط الطائرة في خراج البلدة .

ولفت البيان الى ان الطائرة اصبحت بيد المقاومين .