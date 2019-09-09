بالصور - مخيم هيئة زغرتا‎ في التيار

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اختتم قطاع الشباب في هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطني الحر، مخيمه السنوي الصيفي الاول، الذي اقيم في بلدة ايطو في قضاء زغرتا، بمشاركة عدد كبير من مناصري التيار في المنطقة، واعضاء هيئة القضاء، وقياديين في التيار الوطني الحر.

المخيم الذي استمر لمدة يومين متتاليين، تخلله نشاطات ترفيهية، الى محاضرات وندوات سياسية ثقافية واقتصادية تناوب على إلقائها كل من القياديين في التيار وديع عقل ووليد الاشقر، نائب رئيس التيار لشؤون الشباب والبلديات منصور فاضل، ومستشار وزير الاقتصاد جورج عبد الساتر، والذين كرمتهم هيئة القضاء بدروع تقديرية. وكان للوزير بيار رفول لقاء مع الشباب خلال رحلة سير في الطبيعة، كما تخلل المخيم دورات توعية عدة منها للاسعافات الاولية، والفرز من المصدر، والتوعية من حوادث السير وغيرها.

وفي ختام المخيم اطلق منسق هيئة القضاء عبدالله بو عبدالله ومقرر مجلس القضاء نافذ فنيانوس شعلة التيار، وتحلق الجميع حول نار المخيم، في سهرة شارك فيها قياديون في التيار من كل لبنان، وتخللها تقييم لاعمال المخيم كما كانت كلمة الختام مع منسق هيئة القضاء والذي شكر فيها قطاع الشباب، ومن ساهم في اعداد وتنظيم المخيم، واعدا بالمزيد من الانجازات والدعم للشباب الذين اعتبرهم مستقبل التيار وشعلته النابضة التي لا تنطفئ.