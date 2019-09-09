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مؤسسة دولية تستثمر مليار و 400 مليون دولار في شهادات الإيداع اللبنانية: لا خوف

9
SEPTEMBER
2019
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قالت مصادر مصرفية إن وديعة المليار و400 مليون دولار التي أودِعت في مصرف لبنان قبل أيام، جاءت من مؤسسة فرنسية متخصصة في إدارة الأصول والثروات لحساب عائلات ثرية. وأشارت الى أن وسيطين عملا على استقطاب هذه الوديعة هما «غولدمان ساكس» و«سوسييتيه جنرال بنك» اللذان أقنعا هذه المؤسسة بتوظيف هذا المبلغ في شهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان بمعدل فائدة يصل الى ١٤٪ من دون أي كلفة اضافية كالتي يدفعها مصرف لبنان على استقطاب الودائع عبر الهندسات الجارية، والتي تزيد كلفتها على ٢١٪. الفرق الوحيد بين هذه الوديعة وبين باقي الودائع التي استقطبها مصرف لبنان عبر هندساته أنه وافق على إصدار شهادات الإيداع عن طريق مؤسسة «يوروكلير» في بلجيكا بدلاً من أن تكون عبر مؤسسة «ميدكلير» في لبنان. المصرفيون يفسّرون هذا الامر بأنه يكسب الشهادات المصدرة من مصرف لبنان ميزات مماثلة لسندات اليوروبوندز لجهة الضمانات الممنوحة لحامليها إزاء أي اختلالات تظهر في السوق، مثل تعثر الدولة أو امتناعها عن السداد. لكن في المقابل، نفت المصادر أن تكون هذه الوديعة جاءت على أساس ضمانات متعلقة بأولوية حقوق السحب أو بأي ضمانات عينية أخرى، بل إنها تحمل المخاطر نفسها الناشئة عن مخاطر توظيف الاموال في شراء سندات اليوروبوندز، ولا ترتب أي أعباء إضافية على مصرف لبنان، فضلاً عن أنها مجمّدة لمدة خمس سنوات.

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