لجنة متابعة ملف بيع الأراضي في بيقون الشوف: نؤكد حرصنا وتمسكنا بالعيش المشترك ومد يد التفاهم مع سائر أبناء المنطقة

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بيان صادر عن لجنة متابعة ملف بيع الأراضي

في بيقون الشوف

عقدت لجنة متابعة ملف بيع الأراضي في بيقون الشوف إجتماعاً يوم الأحد ٨ أيلول ٢٠١٩ في قاعة رعيّة سيّدة الورود بيقون صدر عنه البيان التالي:

أولاً: إننا كأبناء بيقون نؤكد حرصنا وتمسكنا بالعيش المشترك ومد يد التفاهم مع سائر أبناء المنطقة لأي حزب أو طائفةٍ انتموا ولكننا نتمسك أيضًا بأرضنا التي ورثناها عن أهلنا وأجدادنا ونرفض بيعها لأي سببٍ من الأسباب.



ثانياً: نشكر كل الفعاليات الروحية والسياسية والأمنية وكل المؤسسات الإعلامية التي تواكبنا وتدعمنا في مطلبنا المُحقّ إبّان آخر عملية بيع قطعة أرضٍ اكثر من ٤٠٠٠ متر لمؤسسة دينيّة، ونؤكد على عملنا الدؤوب في سبيل المحافظة على أرضنا وهويتنا وكرامتنا ولن نستكين ونهدأ إلا بعد إيجاد حلّ مناسب يتماشى مع قناعاتنا وتاريخ نضالنا وكرامة شهداءنا.



ثالثاً: نطالب الدولة بحلّ جذريّ لمشكلة بيع الأراضي وبإيجاد قانون يحمي هذه الخصوصية التي يتمتّع بها لبنان عموماً والجبل خصوصا. كما ونطالب بالإنماء لبلدتنا وسائر البلدات وتأمين مقومات الحياة الأساسيّة لعودةٍ صحيحة وراسخة.

مختار وأبناء بيقون